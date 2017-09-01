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ПФР призвал не верить сообщениям в интернете о прибавках к пенсии за долгий брак

Общество
1 сентября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По данным фонда, результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы

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Отделение пенсионного фонда России

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил о распространении ложной информации о прибавках к пенсиям за долгое нахождение в браке. Об этом говорится в пятницу в заявление фонда.

"В последнее время в сети интернет неустановленными лицами распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование, - отмечено в документе. - Более того, одному из супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в ПФР о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга (свою супругу - прим. ТАСС), получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца".

"Данная информация не соответствует действительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсионным законодательством", - подчеркнули в ПФР.

По данным фонда, результатом распространения ложной информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы.

ПФР рекомендует для ознакомления с информацией по выплатам посещать официальный сайт фонда или же звонить по бесплатному номеру телефона: 8(800)302-2-302.

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