Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вологодской области впервые за 20 лет открылась новая школа

Общество
1 сентября, 14:35 UTC+3 ТАСС

В День знаний в новую школу пошли 114 детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Школа и Центр культурного развития открылись 1 сентября в Кирилловском районе Вологодской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора, это первая новая школа в регионе за последние 20 лет, она была построена взамен старой деревянной.

"Решение о строительстве новой школы было принято главой региона еще в 2013 году после того, как старое деревянное здание достигло критического износа. Строительство потребовало почти 160 млн рублей, большая часть из которых - средства областного бюджета", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, в школу закупили современное оборудование, там созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, подключен высокоскоростной интернет. Коллектив педагогов укомплектован на 100%. В двухэтажном здании разместились профильные кабинеты информатики, физики, химии, биологи и географии, а также спортивный зал, столовая и информационно- библиотечный центр.

В День знаний в новую школу пошли 114 детей, восемь из которых - первоклассники. Как отметил глава региона Олег Кувшинников, который посетил учебное заведение 1 сентября, продолжается строительство новых школ.

"В следующем году распахнет свои двери новая школа в Вытегорском районе, затем большие школы в Череповце и Вологде", - сказал он.

Центр культурного развития, открывшийся в пятницу, - это совместный проект Министерства культуры России, правительства Вологодской области и Кирилловского муниципального района. Общая стоимость проекта составила почти 100 млн рублей.

По мнению властей, центр станет точкой развития культурной жизни Кириллова и позволит творческим людям реализовать свои способности. Двухэтажное здание оснащено современным световым, мультимедийным и звуковым оборудованием. На базе центра, который вмещает более 350 человек, будут проходить концерты, фестивали, встречи, форумы, занятия по хореографии, вокальному искусству.

Здесь также можно будет заниматься прикладным творчеством.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День знаний - 2017
Страны
Россия
Персоны
Кувшинников, Олег Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама