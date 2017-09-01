В Вологодской области впервые за 20 лет открылась новая школа

ТАСС, 1 сентября. Школа и Центр культурного развития открылись 1 сентября в Кирилловском районе Вологодской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора, это первая новая школа в регионе за последние 20 лет, она была построена взамен старой деревянной.

"Решение о строительстве новой школы было принято главой региона еще в 2013 году после того, как старое деревянное здание достигло критического износа. Строительство потребовало почти 160 млн рублей, большая часть из которых - средства областного бюджета", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, в школу закупили современное оборудование, там созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, подключен высокоскоростной интернет. Коллектив педагогов укомплектован на 100%. В двухэтажном здании разместились профильные кабинеты информатики, физики, химии, биологи и географии, а также спортивный зал, столовая и информационно- библиотечный центр.

В День знаний в новую школу пошли 114 детей, восемь из которых - первоклассники. Как отметил глава региона Олег Кувшинников, который посетил учебное заведение 1 сентября, продолжается строительство новых школ.

"В следующем году распахнет свои двери новая школа в Вытегорском районе, затем большие школы в Череповце и Вологде", - сказал он.

Центр культурного развития, открывшийся в пятницу, - это совместный проект Министерства культуры России, правительства Вологодской области и Кирилловского муниципального района. Общая стоимость проекта составила почти 100 млн рублей.

По мнению властей, центр станет точкой развития культурной жизни Кириллова и позволит творческим людям реализовать свои способности. Двухэтажное здание оснащено современным световым, мультимедийным и звуковым оборудованием. На базе центра, который вмещает более 350 человек, будут проходить концерты, фестивали, встречи, форумы, занятия по хореографии, вокальному искусству.

Здесь также можно будет заниматься прикладным творчеством.