Москалькова согласна, что различным категориям граждан нужны профильные уполномоченные

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласна с тем, что различные категории граждан нуждаются в "собственных", профильных уполномоченных.
"Я за то, чтобы различные категории граждан имели своих уполномоченных, специализирующихся на проблемах этих граждан. Есть в других государствах уполномоченные по правам женщин", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос студентов в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.
"Но в целом важно, чтобы институт уполномоченного по правам человека не растаскивался, а оставался цельным", - добавила она.
В настоящее время в России законом урегулированы три института уполномоченных: по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей. Также существуют общественные должности интернет-омбудсмена, финансового омбудсмена, уполномоченного по правам студентов.