Более чем в 2,5 тыс. мечетях Башкирии и Татарстана совершили намаз в честь Курбан-байрама

ТАСС, 1 сентября. Верующие из Башкирии и Татарстана совершили праздничные намазы в честь знаменующего окончание хаджа мусульманского праздника Курбан-байрам в более чем 2,5 тыс. мечетях двух регионов. Главным событием стало обращение верховного муфтия России Талгата Таджуддина из уфимской мечети "Ляля-Тюльпан", передает с места корреспондент ТАСС.

Некоторым прихожанам не хватило места в храме, но, несмотря на прохладную погоду и небольшой дождь, они слушали проповедь на улице. Муфтий рассказал, что это не только праздник жертвоприношения, но "стремления также к милости господа миров через милосердие и сострадание друг к другу, любовь и добродетель к близким и далеким, восстановление уз братства и добрососедства со всеми людьми".

Таджуддин сделал акцент на теме семьи и духовно-нравственном воспитании детей. "Семья и есть первооснова всех народов, стран и государств, всего человечества, их опора <…> И забота о духовно-нравственном воспитании наших детей, сохранении традиций и преемственности поколений, прежде всего, - священная обязанность родителей", - сказал он. Муфтий призвал верующих "совершать благие дела ради процветания родины" и по завершении проповеди возглавил коллективную молитву.

Совершив жертвоприношение, мусульмане "треть мяса барашка должны раздать обездоленным, еще треть подарить родственникам и соседям, а оставшуюся часть оставить на нужды семьи", наставляют в Центральном духовном управлении мусульман РФ.

Главной площадкой празднования Курбан-байрама в Казани стала Галиевская мечеть. В столице Татарстана планируется принести в жертву 10-15 тыс. животных. А благотворительный фонд при Духовном управлении мусульман республики сообщил, что раздаст мясо более 700 нуждающимся, а также 14 социальным учреждениям, в числе которых дома престарелых.

Трехдневный праздник

Празднование Курбан-байрама традиционно длится три дня. В Башкирии, Татарстане и многих регионах Северного Кавказа 1 сентября официально объявлено нерабочим праздничным днем, однако школьные линейки в День знаний переносить не стали. В связи с этим в ряде регионов основные торжества пройдут в последующие дни.

Так, 2 сентября в Уфе будет организован "Курбан халяль FEST". Его посетители смогут сыграть в национальные спортивные игры, продегустировать продукты на восточной ярмарке и посетить концерт. "Часть вырученных средств направят в благотворительный фонд "Потерь нет" на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей", - отметили организаторы фестиваля.

Болгарская академия

В Татарстане 4 сентября в продолжение праздника откроется Болгарская исламская академия, которая призвана стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов и укрепить позиции традиционных для России направлений в исламе.

"Открытие в эти благословенные дни Болгарской исламской академии являет собой яркий пример эффективной, слаженной работы представителей органов власти всех уровней и широкой общественности, меценатов и благотворителей, - сказал в пятницу в своем поздравлении мусульманам глава Татарстана Рустам Минниханов. - Пусть наши души всецело распахнутся перед Аллахом, а наши благие дела сделают нас духовно богаче и чище".

Первыми студентами академии, как ранее говорил ректор заведения Рафик Мухаметшин, станут 40 человек из Уфы, Казани, Москвы и Дагестана. Академия будет готовить магистров и докторов исламских наук, обучение будет бесплатным, а для привлечения абитуриентов, возможно, будет предусмотрена стипендия.

Курбан-байрам - главный религиозный праздник - отмечается на десятый день 12 месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку. Он начинается со всеобщей утренней молитвы, после чего верующие приносят в жертву животных.