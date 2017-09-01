Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с алкоголизмом в США

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. Президент США Дональд Трамп объявил сентябрь Общенациональным месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Об этом говорится в обнародованной Белым домом прокламации президента.
В этом документе Трамп выразил поддержку "миллионам американцев", страдающих от алко- и наркозависимости, и заявил о готовности властей США оказывать всяческую поддержку в их борьбе с тяжелым недугом. "Моя администрация преисполнена решимости избавить нашу страну от этих трагических реалий", - подчеркнул президент.
По словам Трампа, на сегодняшний день в США более 20 млн человек злоупотребляют алкоголем и различными видами наркотиков, в том числе лекарственными опиоидами, которые ранее он назвал "крупнейшей проблемой" в стране. На борьбу с этим злом нынешняя администрация уже выделила более полумиллиарда долларов, говорится в прокламации. Эти деньги пошли на усиление профилактики алкоголизма и наркомании, а также на создание целой сети реабилитационных центров по всей стране.
Ранее Трамп учредил президентскую комиссию по борьбе с наркозависимостью и "кризисом опиоидов", главой которой назначил губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. В июле комиссия рекомендовала президенту объявить в стране чрезвычайное положение в связи с критической ситуацией в области злоупотребления наркотиками. Трамп поддержал эту идею и заявил, что его администрация готовит документы, необходимые для введения режима ЧП.
По данным Национального института по проблемам алкоголизма, в 2015 году почти 16 млн американцев страдали от алкогольной зависимости, в том числе 623 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из них около 1,3 млн проходили лечение в специализированных учреждениях. Ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных чрезмерным потреблением алкоголя, в США умирает около 88 тыс. человек, что выводит пристрастие к выпивке на четвертое место в рейтинге самых распространенных причин смерти в стране.
Согласно исследованию, проведенному отделом профилактики злоупотреблений и психических заболеваний при министерстве здравоохранения США, в 2014 году около 7 млн американцев страдали от наркозависимости.