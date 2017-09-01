В Астрахани построят центр ранней диагностики онкозаболеваний

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), в котором онкологические заболевания будут выявлять на ранней стадии, построят в Астрахани до конца 2019 года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона с ссылкой на инвестора - компанию "Медфармкапитал" (Москва).

"Центр предназначен для выявления злокачественных опухолей, болезней сердца, мозга и других органов на самой ранней стадии. Это наиболее информативный способ исследования. ПЭТ-центр планируют построить к концу 2019 года на территории областного онкологического диспансера в Астрахани", - уточнили в пресс-службе.

По информации компании "Медфармкапитал", инвестиции в проект составят свыше 550 млн рублей. В год центр сможет обслуживать свыше 6 тыс. человек. Услугу, которая будет включена в программу обязательного медицинского страхования, смогут получить не только жители области, но и близлежащих регионов. В качестве государственной поддержки компания получила земельный участок в долгосрочную аренду без торгов.

Перспективы медицинского туризма

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил журналистам, что в регионе также планируется строительство центра по экстракорпоральному оплодотворению. Глава области обратил внимание, что такие объекты высокотехнологичной медпомощи в том числе будут стимулировать развитие медицинского туризма. Так, в 2016 году в астраханских медучреждениях было обслужено около 80 тыс. иногородних пациентов, из них около 25 тыс. - граждане иностранных государств (в основном из Прикаспийских стран - прим. ТАСС). При этом региональная система здравоохранения заработала 1,3 млрд рублей.

"Это определило внимание со стороны Минздрава РФ. Они приезжали и уже на экспертном уровне смотрели, какие клиники и по каким направлениям оказывают помощь иностранным пациентам. В сентябре будет совещание, где будет определяться стратегия этого блока по всей стране. Наш регион будет включен в эту общую карту возможностей для тех людей, которые смогут приезжать в РФ и получать медпомощь высокого уровня", - отметил Жилкин.

Ранее сообщалось, что в 2015 году в регионе было обслужено порядка 30 тыс. иногородних пациентов.

По информации областного министерства здравоохранения, в регионе действует около 700 медицинских учреждений. В том числе здесь расположен крупнейший в ЮФО федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии, оснащенный передовой техникой онкологический диспансер, а на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы создан диагностический центр с современным оборудованием.

Также высокотехнологичную помощь в регионе можно получить по гематологии, комбустиологии (ожоговая медицина), нейрохирургии, травматологии и ортопедии, педиатрии и детской хирургии в период новорожденности. С 2016 года медицинскую помощь с применением высоких технологий стали получать и пациенты офтальмологического профиля.