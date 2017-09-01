Автобиография Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом" выходит 16 сентября

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автобиография экс-президента СССР Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом" выходит 16 сентября.
Об этом сообщили в пятницу в издательской группе "Эксмо-АСТ".
"16 сентября выходит книга Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом". Первая официальная автобиография для широкого круга читателей", - сказали в издательстве.
Книга, по данным издательства, содержит много личных историй, взгляд на современных лидеров, события перестройки, Крым и западные страны.