Автобиография Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом" выходит 16 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Автобиография экс-президента СССР Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом" выходит 16 сентября.

Об этом сообщили в пятницу в издательской группе "Эксмо-АСТ".

"16 сентября выходит книга Михаила Горбачева "Остаюсь оптимистом". Первая официальная автобиография для широкого круга читателей", - сказали в издательстве.

Книга, по данным издательства, содержит много личных историй, взгляд на современных лидеров, события перестройки, Крым и западные страны.