Эксперты предлагают не отнимать смартфоны у школьников, а сделать их частью обучения

ТАСС, 1 сентября. Представители региональных департаментов образования и научного сообщества, опрошенные ТАСС, предлагают не запрещать смартфоны в школах, а сделать их одним из инструментов обучения. Они могут использоваться, в частности, для индивидуального доступа к электронным материалам или проведения экспресс-опросов, считают эксперты. Ранее речь о гаджетах в школах зашла на Общероссийском родительском собрании 30 августа, где глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что телефоны мешают образовательному процессу, подчеркнув при этом, что школы вправе самостоятельно регулировать этот вопрос.

Эксперты предлагают идти от противного

По мнению заведующей кафедрой педагогики Брянского государственного университета Надежды Асташовой, стоит не лишать ученика телефона, а сделать гаджет частью учебного процесса.

"Если говорить о вариантах разрешении такой проблемы, то стоит попробовать разработать методики, чтобы использовать телефон в качестве учебного пособия. Ведь если есть электронные учебники, планшеты, то почему не быть мобильным приложениям, которые можно использовать на уроке", - сказала она ТАСС.

Асташова добавила, что такую методику можно попробовать использовать "не столько в начальной школе, где с детьми работает один педагог, который для них безусловный авторитет, а со средним и старшим звеном". "У старших школьников меры по отъему смартфонов могут вызвать протест, а вот рациональное использование смартфона как учебного пособия даст понять ученику, что телефон - не развлечение, а рабочий инструмент", - подчеркнула она.

Этой же позиции придерживается директор департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. "Знаю, что в целом ряде школ Екатеринбурга используются специальные корзинки, куда дети кладут телефоны перед занятием. С другой стороны, многие молодые педагоги используют гаджеты во время уроков, потому что смартфоны могут быть инструментом обучения, могут пользу принести. Например, используется технология QR-кодирования, когда с помощью кода ученик получает доступ к материалам, информации, задачам, тестам, голосованию, а педагог быстро получает результаты", - сказала собеседница агентства.

Решить проблему исключительно запретами невозможно, считает глава Минобразования Кабардино-Балкарии Нина Емузова. "У нас есть великолепный опыт, когда мобильные устройства могут использоваться как образовательный ресурс. Сейчас есть целые программы, которые разрабатывались в этой части не один год и имели эффективный результат", - сказала она.

Правила официальные и негласные

Тем не менее, во многих школах действуют особые правила в отношении гаджетов. К примеру, практика сбора мобильных телефонов перед уроком применяется в одном из престижных учебных заведений Республики Коми - Гимназии искусств при главе республики. "Помимо этого, действует ограничение под роспись родителей - воспитанникам гимназии из других городов, которые проживают в интернате, не разрешают пользоваться сотовыми телефонами после отбоя", - рассказала ТАСС директор заведения Мария Кузьбожева.

Директорам школ Ингушетии также рекомендовано запретить учащимся брать на уроки смартфоны и другие гаджеты, сообщил ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев. Он уточнил, что приносить телефоны с собой школьники могут, "но их будем забирать, тем более гаджеты с выходом в интернет".

С подобными мерами согласен и министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

"Использование в школе мобильных телефонов обучающимися должно быть строго регламентировано. Идя на урок, школьнику необходимо отключить телефон, не использовать его в качестве средства коммуникации. В одной из финских школ я был свидетелем того, как старшеклассники, входя в класс перед началом урока, послушно, без напоминаний учителя складывали свои мобильные телефоны в простую коробку из-под бумаги. Почему бы и нет?" - говорит собеседник агентства.

В гимназии № 42 города Барнаула, входящей в топ-200 лучших российских школ, телефоны не отбирают, но пользоваться ими во время уроков просто не принято, рассказала директор школы, председатель регионального клуба "Учителя - новаторы Алтая" Генриетта Татарникова.

"У меня в школе действует негласное правило: ни дети, ни учителя не общаются по сотовым во время уроков. Мы учились договариваться друг с другом, и у нас в гимназии нет такой проблемы, чтобы ученик во время урока начал писать смс или отвечать на звонки. Мы приняли около 12 лет назад общее правило, и ему подчиняется весь коллектив, родители нас поддержали. Мы так работаем со средствами информационно-коммуникационных технологий давно: они могут лежать на столах - это личная вещь, но они знают, что пользоваться ею нельзя" - пояснила Татарникова.

"Глушилки" и простые телефоны

Предлагаются для борьбы с гаджетами на уроках и нетрадиционные способы. К примеру, по мнению уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, действенной мерой могут стать устройства, которые бы глушили мобильную связь.

"Поставил ее - и все: на территории учебного заведения ни один сотовый не работал бы. Ни в интернет зайти, ни смс отправить", - сказал он, пояснив, что включать "глушилку" можно было бы на определенный период времени, например, на время урока. При этом он подчеркнул, что такой вариант необходимо детально проработать.

Еще об одной необычной мере рассказала член родительского комитета основной общеобразовательной школы №30 города Казани Гульнара Валиуллина. Здесь родители учеников заменили детям дорогие смартфоны на обычные телефоны с функцией вызова. "Мы приняли решение купить детям обычные телефоны за 1000 рублей. Или вообще некоторые ученики не носят в школу телефоны, а информацию родители передают своим детям при необходимости через учителя или приемную директора", - сказала собеседница агентства.

В школе-гимназии города Назрань, которая считается одним из лучших учебных заведений среднего образования в Ингушетии, родители также предложили использовать вместо смартфонов "обычные телефоны-фонарики, простые кнопочные", рассказала ТАСС бывший завуч учреждения (сейчас директор другой школы-лицея в Магасе) Ада Газдиева.

Авторитет учителя

Председатель правления Совета отцов Владимирской области Алексей Сорокин, воспитывающий пятерых детей, считает отказ от гаджетов в школах возможностью вернуть несколько утраченный авторитет учителя.

Положительное влияние практики лишения школьников мобильной связи и интернета отметил и организатор историко- географической экспедиции "Байкал - Аляска" Роман Неудачин, участники которой летом этого года преодолели около 7 тыс. км от Иркутска до Петропавловска-Камчатского.

"Одним из главных открытий нашей экспедиции были дети, которые проживают в таких населенных пунктах, как Аим, Хандыга, Охотский Перевоз, Нелькан и Аян, где даже если есть сотовая связь, то практически нет интернета. А мобильные телефоны детям в таких поселках просто не нужны. Это другая социокультурная среда, где дети лишены избыточного медийного влияния, и это дает возможность вырастить из них исследователей", - считает Неудачин.