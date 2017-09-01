Проект Росмолодежи по встречам успешных выпускников со студентами станет постоянным

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проект Росмолодежи "Диалог на равных" по организации встреч успешных выпускников со студентами российских вузов станет постоянным. Об этом в пятницу заявил глава федерального агентства Александр Бугаев перед первой встречей, которая началась в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова с магистром игры "Что?" "Где?" "Когда?" Максимом Поташевым.
Ранее сообщалось, что проект был запланирован до мая 2018 года.
"Для нас это не какой-то временный проект, это системная история, которую мы будем продвигать и дальше. Мы рассчитываем, что проект будет жить много-много лет", - сказал Бугаев.
"Сама идеология проекта подразумевает его постоянное действие. Мы планируем, что это будут постоянные встречи с перерывом на студенческие каникулы", - добавил он.
Формат "Диалога на равных" предусматривает встречи-дискуссии по различным направлениям: молодежь, глобализация, вызовы времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; лидерство, soft skills ("гибкие навыки"); культура, lifestyle ("образ жизни"); благотворительность, "третий сектор"; новое образование; publicity ("публичность") и СМИ; интернет, цифровые технологии; экономика.
Среди спикеров, готовых принять участие в дискуссиях, указаны директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, экс-руководитель департамента культуры города Москвы Сергей Капков, советник президента РФ Герман Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Александр Куренной, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.