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Балерина Ульяна Лопаткина стала студенткой СПбГУ

Общество
1 сентября, 16:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Завершившая карьеру прима-балерина Мариинского театра зачислена на обучение по программе "Дизайн среды"

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Ульяна Лопаткина

Ульяна Лопаткина

© Юрий Белинский/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Балерина Ульяна Лопаткина, этим летом объявившая о завершении карьеры, стала студенткой Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, в июне 2017 года объявившая о завершении танцевальной карьеры, этим же летом подала документы на поступление в Санкт-Петербургский университет. Успешно пройдя творческие испытания, балерина была зачислена в СПбГУ на обучение по программе "Дизайн среды", - говорится в сообщении.

"Танцевать можно всю жизнь, а учиться надо в университете" - так сказали моей подруге при выборе между творческим вузом и СПбГУ. А если серьезно, то Санкт-Петербургский государственный университет - это статусное учебное заведение с богатой историей и добрым именем. И здесь есть программа, которая меня по-настоящему интересует. Я иду в университет для того, чтобы расширить не только свои знания, но и свое мировосприятие, меня действительно интересует среда, ее оформление и влияние на человека", - цитирует пресс-служба слова Лопаткиной.

Ульяна Лопаткина танцевала в труппе Мариинского театра с 1991 года, Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, лауреат Международного конкурса Vaganova-Prix, лауреат премий: "Золотой софит" (1995, 2015), "Божественная" с присвоением звания "Лучшая балерина", "Золотая маска", Benois de la danse, "Балтика" (1997, 2001: Гран-при за содействие мировой славе Мариинского театра), Evening Standard, Monaco world dance awards, "Триумф".

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