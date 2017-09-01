Голодец отметила качественные изменения в здравоохранении Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Качественные изменения произошли в Севастополе в сфере здравоохранения, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"На меня впечатление произвело развитие здравоохранения. Мы увидели серьезное качественное изменение", - сказала она в пятницу в ходе совещания по вопросам развития севастопольской социальной сферы.

В первую очередь, по словам Голодец, ее впечатлил новый сосудистый центр, который заработал в Севастополе в 2016 году.

"Открытие сосудистого центра в Севастополе - это действительно прорыв, потому что в Севастополе появилась точка, где могут квалифицированно оказать помощь по спасению жизней людям, которые попали в самую сложную ситуацию <...> То, что в Севастополе закуплено все самое необходимое оборудование, найдены нужные врачи, они прошли подготовку, гарантирует севастопольцам, что здесь им будет оказана помощь немедленно в самых сложных случаях", - сказала вице-премьер.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников согласился с оценкой Голодец и сообщил журналистам после совещания, что городу важна помощь в развитии здравоохранения со стороны федерального центра не только финансовая, но и методическая. "В ходе совещания мы услышали те направления, по которым можем получить дополнительную финансовую помощь. Но нам важна порой не только финансовая, но и методическая помощь. Например, наша скорая помощь нуждается в организационно-техническом аудите, перенастройске, в этом тоже мы получили поддержку", - сказал Овсянников.

Он добавил, что развитие социальной сферы для властей города всегда будет приоритетом. "Объекты социальной сферы являются ключевым приоритетом в стратегии социально-экономического развития города Севастополя. Это не только строительство новых объектов, а это более 100 объектов, которые мы сейчас будем проектировать, это также и приведение в порядок действующих", - сказал врио губернатора.