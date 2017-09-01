Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы

ТАСС, 1 сентября. Учебный год во многих регионах России начался с открытия новых школ, которые предложат ученикам современные образовательные технологии. Большое внимание уделяется спортивной подготовке и духовному развитию школьников.

В Татарстане 1 сентября открылась средняя общеобразовательная школа № 41 в Набережных Челнах, в которой наряду с основными учебными предметами будут обучать и игре в шахматы, а с седьмого класса школьников ждут факультативные курсы по робототехнике, графике, инженерному делу и моделированию. В ее открытии принял участие президент республики Рустам Минниханов. Он также открыл полилингвальную гимназию № 180 в Казани, где уроки будут вестись на русском и татарском языках.

"Создавать такие хорошие условия, чтобы наши дети были конкурентными - это наша главная задача. Сегодня мы искренне поздравляем вас с началом учебного года", - сказал Минниханов во время открытия школы в Казани, передает корреспондент ТАСС. В этом году в Татарстане за парты сядут более 47 тыс. первоклассников.

Лингвистические школы на Кавказе

В Грозном 1 сентября открылась первая лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков - английского, арабского, немецкого, а со следующего года еще и французского. В торжественной линейке в школе имени Ю. Д. Дешериева принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Открытие такой школы очень значимо для нас, в России настолько оборудованные учебные заведения редкость. Мы уверенны, что здесь дети будут учиться для того, чтобы в будущем стать полезными для своей республики. За два последних года мы построили 38 новых школ, до конца текущего года планируем сдать в эксплуатацию еще 12", - сказал глава Чечни.

Занятия в этой общеобразовательной школе, рассчитанной на 1224 ученических места, предполагается вести в одну смену, а во второй половине дня дети смогут посещать кружки и секции, заниматься различными видами спорта. В здании предусмотрено несколько спортзалов и бассейнов, скалодром, а также библиотека и актовый зал.

В Чечне в День знаний свои двери открыли еще шесть новых общеобразовательных учреждений на 3844 ученических места. В новом учебном году в школы региона пойдут почти 263 тыс. детей, из которых более 30 тыс. - первоклассники.

Первая Аланская гимназия с углубленным изучением предметов на осетинском языке открылась в четверг во Владикавказе. Учебное заведение создано на базе городской школы № 1. "Сегодня в Северной Осетии настоящий праздник, надеюсь, что этот день останется в истории республики. Обращения от жителей по поводу создания осетинской школы поступали ко мне сразу, как я стал главой, вместе с учеными и другими компетентными лицами мы реализовали эту идею", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

Школу открыли с соблюдением осетинских традиций: старейшина вознес молитву над тремя ритуальными осетинскими пирогами, только после этого была разрезана праздничная ленточка. Первоклассники вошли в классы в специально разработанной для гимназии национальной форме.

Больше спорта

В Саратове 1 сентября в центре внимания была гимназия № 89, там прошла необычная линейка в спортивном стиле. Особенность гимназии в том, что она включает в себя спортивно-оздоровительный центр. Физкультурный комплекс с бассейном был построен несколько лет назад после того, как инициативная группа учителей и родителей обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оказать помощь в строительстве спортивного зала. В 2009 году был возведен новый учебный корпус и построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ученики показали Володину свои спортивные достижения - на линейке выступили гимнастки, каратисты, черлидеры, волейболисты. Володин поздравил учителей и учеников с праздником и сообщил им о масштабном проекте строительства второй очереди гимназии, который планируется начать уже в следующем году.

"Здесь планируется строительство нового учебного корпуса на 400 ученических мест с новым актовым залом, столовой. Сейчас школа учится в две смены, но благодаря появлению дополнительных мест все ученики смогут заниматься в первую смену. Также планируем возведение стадиона с всепогодным покрытием, беговой дорожкой и открытым бассейном", - сказал спикер Госдумы.

Современными спортивными объектами оснащаются все новые школы Санкт-Петербурга. Одну из них - школу № 100 в Калининском районе посетила 1 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В здании оборудованы два бассейна и три спортивных зала, просторный актовый зал и помещение для занятия хореографией. Все кабинеты оснащены современной техникой, также для детей создан стадион, игровые и прогулочные площадки.

"Здесь созданы все условия для качественно образования с применением информационных технологий, бассейны, подобран замечательный коллектив", - отметила Матвиенко после осмотра школы вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

Новые школы по новым стандартам

В Ленинградской области открылась одна новая и 13 полностью обновленных школ. Губернатор региона Александр Дрозденко принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в новой школе на 275 мест в Кудрово. "Ленинградская область думает о своем будущем, и, чтобы реализовать имеющиеся планы, нам нужны молодые ребята с качественным образованием, именно поэтому мы строим и оснащаем новые школы, занимаемся реновацией старых зданий, оказываем поддержку педагогам", - отметил глава региона. За последние два года в школах области появилось 10 тыс. новых мест.

Самую крупную в Уральском федеральном округе (УрФО) школу 1 сентября открыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских в микрорайоне "Парковый" Челябинска. Как сообщили в пресс-службе губернатора, школа, оборудованная по всем современным стандартам, построена по поручению президента РФ Владимира Путина. Проектная мощность образовательного учреждения - 1175 мест.

В Екатеринбурге в День знаний открыли образовательный комплекс школу-детский сад им. разведчика и Героя Советского Союза Василия Феофанова, завершилась реконструкция гимназии № 212 "Екатеринбург - Париж" с библиотечно-информационным центром, книгохранилищем и мультимедийным оборудованием.

Современный образовательный комплекс на 120 ученических мест и 40 мест для дошколят открылся в День знаний в ауле Кара-Паго Абазинского района Карачаево-Черкесии (КЧР), ввод которого позволил перевести школьников на обучение в одну смену и 100% охватить дошкольным образованием детей. Новая школа будет носить имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Новые школы открылись также в Ингушетии. "У нас в республике сегодня открылись две школы в Малгобеке и в Назрани, завтра состоится открытие самой большой в регионе школы на 1,5 тыс. мест, ввод которой позволит разгрузить лицей в Магасе, где по нормам должны были обучаться 800 детей, а реально училось более 1800", - сообщили ТАСС в минобрнауки Ингушетии.

На Алтае в Турочакском районе республики открылся новый корпус школы, пострадавшей в 2003 году от сильнейшего землетрясения. Общая стоимость этого объекта составила более 362 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона. За парты в Турочакской школе сядут 1052 ребенка, в новом помещении будут заниматься 672 ученика, в том числе 123 первоклассника.

В Рязани лучших учеников города, активистов, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований в первый учебный день поприветствовал врио губернатора Николай Любимов, дочери которого перешли учиться в рязанскую школу. Торжественная общегородская линейка состоялась в историческом центре города возле Успенского собора Рязанского кремля.

Кадеты и благородные девицы

В столице Карелии 1 сентября торжественно открылось Петрозаводское президентское кадетское училище. Первый учебный год начинался здесь для 360 кадетов 5-7 классов из 49 регионов страны. "В этих помещениях, классах наши кадеты получат необходимые знания, базовые знания, которые им пригодятся дальше по всей жизни, в том числе при поступлении в высшие учебные военные заведения", - сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на церемонии открытия.

В Мурманске первые занятия прошли в пятницу в филиале Нахимовского военно-морского училища. В торжественной церемонии в честь Дня знаний в мурманском филиале "Нахимовки" приняла участие губернатор региона Марина Ковтун. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, учебный год в новом заведении начали первые 240 учеников 5-7 классов. Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением ряда предметов и включает занятия по военным дисциплинам.

При содействии Мурманского морского торгового порта в Мурманске открыли первый в регионе профильный 10-й класс по специальности "Транспортная логистика", где ребята будут осваивать портовые специальности. За лето был проведен ремонт и переоборудование одного из кабинетов школы для занятий профильного класса, сформирована учебная программа. По окончании обучения в гимназии успешные выпускники профильного класса получат направление в университет для получения высшего образования по востребованным в порту специальностям.

В Архангельске в школе № 9 впервые открыли мариинский класс, предназначенный исключительно для девочек. Помимо общеобразовательной программы, их будут обучать этикету, рукоделию и народному творчеству, французскому языку и хореографии - все почти так, как в Смольном институте благородных девиц. Есть много деталей, например, вместо приветствия у них будет реверанс.

Название "мариинский класс" - дань истории, именно императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, положила начало женскому образованию в Российской империи. Для Архангельской области это пилотный проект.

Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска, это не раздельное обучение в прямом его понимании, девочки не будут изолированы, на переменах они могут свободно общаться со сверстниками. Отдельно они будут учиться до седьмого класса. К восьмому году обучения мариинский класс будет переформирован, например, в гимназический или лицейский.

Духовное воспитание

В Калининграде в День знаний открылся новый корпус единственной в регионе православной гимназии в составе храмового комплекса собора Христа Спасителя. Ее учащихся благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Калининград на один день.

"Учебный год - это важный этап в жизни детей, подростков, молодежи. Он всегда связан с определенными трудностями, потому что восхождение по лестнице знаний никогда не бывает простым даже для очень талантливых, способных людей. <...> Нужно обязательно, помимо ума, работать над своим сердцем, над своей душой, потому что счастье не может быть без доброты, где нет добра, там нет счастья, - сказал он на открытии корпуса. - На гимназии лежит ответственность не просто прививать знания, знания можно получить в любой другой школе, мы должны духовно воспитывать детей".

Учреждение работает с 2008 года, реализуя стандартные образовательные программы, интегрируя основы православной культуры в содержание предметов дополнительного образования и воспитательную деятельность. "Недавно закончено строительство последнего, третьего корпуса гимназии, с чем и связано проведение ритуала освящения гимназии патриархом", - пояснили в пресс-службе Калининградской епархии.

Праздник для родителей

Некоторые регионы решили 1 сентября официально предоставить родителям свободное время для того, чтобы отвести ребенка в школу. В Ульяновской области 1 сентября в этом году впервые объявлен дополнительным выходным днем для матерей школьников, которые работают в органах власти региона и подведомственных учреждениях. Накануне Дня знаний первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Уба обратилась ко всем работодателям Ульяновской области с просьбой поддержать эту инициативу.

"Я очень надеюсь, что к этим рекомендациям прислушаются и все остальные работодатели. Ведь для многих 1 сентября - это отличный день для того, чтобы вместе с семьей провести время и сделать так, чтобы этот день запомнился только приятными эмоциями", - отмечается в обращении.

Инициатива сделать 1 сентября выходным днем для матерей школьников принадлежит губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Кроме Дня знаний, согласно распоряжению правительства, также определены еще четыре дополнительных выходных дня для жителей региона. В их числе 1 июня - День защиты детей, 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, 12 сентября - День семейного общения.