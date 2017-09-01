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Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы

Общество
1 сентября, 17:09 UTC+3 ТАСС

В День знаний главы регионов приняли участие в открытии новых школ и поздравили учеников, родителей и педагогов

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День знаний в президентском кадетском училище во Владивостоке

День знаний в президентском кадетском училище во Владивостоке

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Учебный год во многих регионах России начался с открытия новых школ, которые предложат ученикам современные образовательные технологии. Большое внимание уделяется спортивной подготовке и духовному развитию школьников.

В Татарстане 1 сентября открылась средняя общеобразовательная школа № 41 в Набережных Челнах, в которой наряду с основными учебными предметами будут обучать и игре в шахматы, а с седьмого класса школьников ждут факультативные курсы по робототехнике, графике, инженерному делу и моделированию. В ее открытии принял участие президент республики Рустам Минниханов. Он также открыл полилингвальную гимназию № 180 в Казани, где уроки будут вестись на русском и татарском языках.

"Создавать такие хорошие условия, чтобы наши дети были конкурентными - это наша главная задача. Сегодня мы искренне поздравляем вас с началом учебного года", - сказал Минниханов во время открытия школы в Казани, передает корреспондент ТАСС. В этом году в Татарстане за парты сядут более 47 тыс. первоклассников.

Лингвистические школы на Кавказе

В Грозном 1 сентября открылась первая лингвистическая школа с углубленным изучением иностранных языков - английского, арабского, немецкого, а со следующего года еще и французского. В торжественной линейке в школе имени Ю. Д. Дешериева принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Открытие такой школы очень значимо для нас, в России настолько оборудованные учебные заведения редкость. Мы уверенны, что здесь дети будут учиться для того, чтобы в будущем стать полезными для своей республики. За два последних года мы построили 38 новых школ, до конца текущего года планируем сдать в эксплуатацию еще 12", - сказал глава Чечни.

Занятия в этой общеобразовательной школе, рассчитанной на 1224 ученических места, предполагается вести в одну смену, а во второй половине дня дети смогут посещать кружки и секции, заниматься различными видами спорта. В здании предусмотрено несколько спортзалов и бассейнов, скалодром, а также библиотека и актовый зал.

В Чечне в День знаний свои двери открыли еще шесть новых общеобразовательных учреждений на 3844 ученических места. В новом учебном году в школы региона пойдут почти 263 тыс. детей, из которых более 30 тыс. - первоклассники.

Первая Аланская гимназия с углубленным изучением предметов на осетинском языке открылась в четверг во Владикавказе. Учебное заведение создано на базе городской школы № 1. "Сегодня в Северной Осетии настоящий праздник, надеюсь, что этот день останется в истории республики. Обращения от жителей по поводу создания осетинской школы поступали ко мне сразу, как я стал главой, вместе с учеными и другими компетентными лицами мы реализовали эту идею", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

Школу открыли с соблюдением осетинских традиций: старейшина вознес молитву над тремя ритуальными осетинскими пирогами, только после этого была разрезана праздничная ленточка. Первоклассники вошли в классы в специально разработанной для гимназии национальной форме.

Больше спорта

В Саратове 1 сентября в центре внимания была гимназия № 89, там прошла необычная линейка в спортивном стиле. Особенность гимназии в том, что она включает в себя спортивно-оздоровительный центр. Физкультурный комплекс с бассейном был построен несколько лет назад после того, как инициативная группа учителей и родителей обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оказать помощь в строительстве спортивного зала. В 2009 году был возведен новый учебный корпус и построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

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Ученики показали Володину свои спортивные достижения - на линейке выступили гимнастки, каратисты, черлидеры, волейболисты. Володин поздравил учителей и учеников с праздником и сообщил им о масштабном проекте строительства второй очереди гимназии, который планируется начать уже в следующем году.

"Здесь планируется строительство нового учебного корпуса на 400 ученических мест с новым актовым залом, столовой. Сейчас школа учится в две смены, но благодаря появлению дополнительных мест все ученики смогут заниматься в первую смену. Также планируем возведение стадиона с всепогодным покрытием, беговой дорожкой и открытым бассейном", - сказал спикер Госдумы.

Современными спортивными объектами оснащаются все новые школы Санкт-Петербурга. Одну из них - школу № 100 в Калининском районе посетила 1 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В здании оборудованы два бассейна и три спортивных зала, просторный актовый зал и помещение для занятия хореографией. Все кабинеты оснащены современной техникой, также для детей создан стадион, игровые и прогулочные площадки.

"Здесь созданы все условия для качественно образования с применением информационных технологий, бассейны, подобран замечательный коллектив", - отметила Матвиенко после осмотра школы вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

Новые школы по новым стандартам

В Ленинградской области открылась одна новая и 13 полностью обновленных школ. Губернатор региона Александр Дрозденко принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в новой школе на 275 мест в Кудрово. "Ленинградская область думает о своем будущем, и, чтобы реализовать имеющиеся планы, нам нужны молодые ребята с качественным образованием, именно поэтому мы строим и оснащаем новые школы, занимаемся реновацией старых зданий, оказываем поддержку педагогам", - отметил глава региона. За последние два года в школах области появилось 10 тыс. новых мест.

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Самую крупную в Уральском федеральном округе (УрФО) школу 1 сентября открыли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских в микрорайоне "Парковый" Челябинска. Как сообщили в пресс-службе губернатора, школа, оборудованная по всем современным стандартам, построена по поручению президента РФ Владимира Путина. Проектная мощность образовательного учреждения - 1175 мест.

В Екатеринбурге в День знаний открыли образовательный комплекс школу-детский сад им. разведчика и Героя Советского Союза Василия Феофанова, завершилась реконструкция гимназии № 212 "Екатеринбург - Париж" с библиотечно-информационным центром, книгохранилищем и мультимедийным оборудованием.

Современный образовательный комплекс на 120 ученических мест и 40 мест для дошколят открылся в День знаний в ауле Кара-Паго Абазинского района Карачаево-Черкесии (КЧР), ввод которого позволил перевести школьников на обучение в одну смену и 100% охватить дошкольным образованием детей. Новая школа будет носить имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Новые школы открылись также в Ингушетии. "У нас в республике сегодня открылись две школы в Малгобеке и в Назрани, завтра состоится открытие самой большой в регионе школы на 1,5 тыс. мест, ввод которой позволит разгрузить лицей в Магасе, где по нормам должны были обучаться 800 детей, а реально училось более 1800", - сообщили ТАСС в минобрнауки Ингушетии.

На Алтае в Турочакском районе республики открылся новый корпус школы, пострадавшей в 2003 году от сильнейшего землетрясения. Общая стоимость этого объекта составила более 362 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона. За парты в Турочакской школе сядут 1052 ребенка, в новом помещении будут заниматься 672 ученика, в том числе 123 первоклассника.

В Рязани лучших учеников города, активистов, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований в первый учебный день поприветствовал врио губернатора Николай Любимов, дочери которого перешли учиться в рязанскую школу. Торжественная общегородская линейка состоялась в историческом центре города возле Успенского собора Рязанского кремля.

Кадеты и благородные девицы

В столице Карелии 1 сентября торжественно открылось Петрозаводское президентское кадетское училище. Первый учебный год начинался здесь для 360 кадетов 5-7 классов из 49 регионов страны. "В этих помещениях, классах наши кадеты получат необходимые знания, базовые знания, которые им пригодятся дальше по всей жизни, в том числе при поступлении в высшие учебные военные заведения", - сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на церемонии открытия.

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В Мурманске первые занятия прошли в пятницу в филиале Нахимовского военно-морского училища. В торжественной церемонии в честь Дня знаний в мурманском филиале "Нахимовки" приняла участие губернатор региона Марина Ковтун. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, учебный год в новом заведении начали первые 240 учеников 5-7 классов. Программа обучения в училище базируется на классическом школьном образовании с углубленным изучением ряда предметов и включает занятия по военным дисциплинам.

При содействии Мурманского морского торгового порта в Мурманске открыли первый в регионе профильный 10-й класс по специальности "Транспортная логистика", где ребята будут осваивать портовые специальности. За лето был проведен ремонт и переоборудование одного из кабинетов школы для занятий профильного класса, сформирована учебная программа. По окончании обучения в гимназии успешные выпускники профильного класса получат направление в университет для получения высшего образования по востребованным в порту специальностям.

В Архангельске в школе № 9 впервые открыли мариинский класс, предназначенный исключительно для девочек. Помимо общеобразовательной программы, их будут обучать этикету, рукоделию и народному творчеству, французскому языку и хореографии - все почти так, как в Смольном институте благородных девиц. Есть много деталей, например, вместо приветствия у них будет реверанс.

Название "мариинский класс" - дань истории, именно императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, положила начало женскому образованию в Российской империи. Для Архангельской области это пилотный проект.

Как пояснили в пресс-службе администрации Архангельска, это не раздельное обучение в прямом его понимании, девочки не будут изолированы, на переменах они могут свободно общаться со сверстниками. Отдельно они будут учиться до седьмого класса. К восьмому году обучения мариинский класс будет переформирован, например, в гимназический или лицейский.

Духовное воспитание

В Калининграде в День знаний открылся новый корпус единственной в регионе православной гимназии в составе храмового комплекса собора Христа Спасителя. Ее учащихся благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Калининград на один день.

"Учебный год - это важный этап в жизни детей, подростков, молодежи. Он всегда связан с определенными трудностями, потому что восхождение по лестнице знаний никогда не бывает простым даже для очень талантливых, способных людей. <...> Нужно обязательно, помимо ума, работать над своим сердцем, над своей душой, потому что счастье не может быть без доброты, где нет добра, там нет счастья, - сказал он на открытии корпуса. - На гимназии лежит ответственность не просто прививать знания, знания можно получить в любой другой школе, мы должны духовно воспитывать детей".

Учреждение работает с 2008 года, реализуя стандартные образовательные программы, интегрируя основы православной культуры в содержание предметов дополнительного образования и воспитательную деятельность. "Недавно закончено строительство последнего, третьего корпуса гимназии, с чем и связано проведение ритуала освящения гимназии патриархом", - пояснили в пресс-службе Калининградской епархии.

Праздник для родителей

Некоторые регионы решили 1 сентября официально предоставить родителям свободное время для того, чтобы отвести ребенка в школу. В Ульяновской области 1 сентября в этом году впервые объявлен дополнительным выходным днем для матерей школьников, которые работают в органах власти региона и подведомственных учреждениях. Накануне Дня знаний первый заместитель председателя правительства региона Екатерина Уба обратилась ко всем работодателям Ульяновской области с просьбой поддержать эту инициативу.

"Я очень надеюсь, что к этим рекомендациям прислушаются и все остальные работодатели. Ведь для многих 1 сентября - это отличный день для того, чтобы вместе с семьей провести время и сделать так, чтобы этот день запомнился только приятными эмоциями", - отмечается в обращении.

Инициатива сделать 1 сентября выходным днем для матерей школьников принадлежит губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Кроме Дня знаний, согласно распоряжению правительства, также определены еще четыре дополнительных выходных дня для жителей региона. В их числе 1 июня - День защиты детей, 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, 12 сентября - День семейного общения.

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Темы
День знаний - 2017
Персоны
Кирилл (патриарх) Морозов, Сергей Иванович Кадыров, Рамзан Ахматович Ковтун, Марина Васильевна Любимов, Николай Викторович Володин, Вячеслав Викторович Дрозденко, Александр Юрьевич Матвиенко, Валентина Ивановна Битаров, Вячеслав Зелимханович Полтавченко, Георгий Сергеевич Минниханов, Рустам Нургалиевич Дубровский, Борис Александрович
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