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Владимирская область и Приморский край будут развивать межрегиональный туризм

Общество
1 сентября, 16:56 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 1, сентября. /ТАСС

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить детскому туризму

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ВЛАДИМИР, 1 сентября. /ТАСС/. Главы Владимирской области и Приморского края готовы развивать межрегиональный туризм. Об этом сообщила губернатор Владимирской области Светлана Орлова в ходе официального визита в Приморский край в пятницу.

"Я вижу большие перспективы для наших территорий в области культуры и туризма, особое внимание необходимо уделить детскому туризму. Дети должны знать свою малую родину и свою большую страну", - сказала Орлова.

Как сообщается на сайте администрации области, 1 сентября во Владивостоке состоялось подписание дорожной карты по реализации соглашения между администрациями Владимирской области и Приморского края, заключенного в 2015 году.

"За последнее время нам удалось достичь хороших результатов, но жизнь идет, и сегодня нам необходимо усилить взаимодействие по некоторым направлениям, в том числе в сфере экономики и инвестиций", - отметил глава Приморья Владимир Миклушевский.

В дорожной карте отражены шаги по сотрудничеству Владимирской области и Приморского края в 2017-2019 годах в сфере промышленности и импортозамещения, в области инвестиций, торговли и предпринимательства, природопользования и охраны окружающей среды, в частности, особое внимание будет уделено обмену опытом в вопросах обращения с отходами и реализации инвестпроектов в сфере экологии.

Кроме того, регионы будут взаимодействовать в отрасли строительства и архитектуры, дорожного хозяйства, культуры, физкультуры и молодежной политики.

В ходе мероприятия Орлова провела презентацию Владимирской области, рассказав о достижениях региона в развитии промышленности, инноваций, образования и туризма и проектах "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу - 2018" и "Гастрономическая карта Владимирской области".

Кроме того, губернатор пригласила делегацию Приморья на Владимирский экономический форум, который традиционно проходит в мае.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, уже в сентябре 2017 года делегация Приморского края примет участие в работе межрегионального молодежного добровольческого форума "Добросаммит" и межрегионального молодежного историко- патриотического форума "Благодарная Россия" во Владимире.

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