Движение школьников: открытый урок с президентом должен стать постоянной практикой в РФ

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок, который проводит президент, должен войти в постоянную практику. Об этом заявил ТАСС в пятницу исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Денис Клебанов.
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу в Ярославле всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее".
"Такой формат общения детей с президентом очень важен. Я думаю, что он должен заиметь постоянную практику. Было бы, конечно, желательно. Российское движение школьников двумя руками за. Однозначно за формат", - сказал Клебанов.
По его словам, молодежи важно слышать от первого лица государства ответы на свои вопросы. "На актуальные вопросы, которые их сегодня интересуют. Я думаю, что президент сегодня, в общем-то, ответил очень корректно, очень информативно на вопросы детей", - подчеркнул директор РДШ.
Он также отметил важность проведения сочинения на тему "Россия, устремленная в будущее", которое предложил президент РФ Владимир Путин. "Как раз, может быть, из этих инициатив, которые дети опишут в своих сочинениях, и будет строиться наше с вами будущее и будущее наших детей. То есть, это такой мониторинг мнения ребят о том, как наша страна должна выглядеть через несколько лет", - сказал Клебанов.
Тема, связанная с молодежью и детьми, является одной из приоритетных для главы государства, считает президент консалтингового агентства "Bakster-group", политтехнолог Дмитрий Гусев.
"Президент объявил следующее десятилетие десятилетием детства. Это значит, что тема смены элит, тема молодежи, тема того, что будущее принадлежит молодежи - она для него важна. Именно в таком ключе, не то, что "надо заниматься молодежью", какие-то там "элиты формировать", нет. Президент говорит другое: "Ребята, вовлекайтесь в будущее, это ваше будущее, вы должны участвовать в его формировании и создании", - отметил Гусев.
По его мнению, все эти идеи будут также закреплены в различных законах и реализованы в дальнейшем.
Гусев также добавил, что сочинение, предложение президентом, поможет вовлечь людей в процесс развития страны, принятия решений. "Не просто, чтобы люди ходили на выборы, а участвовали без всяких выборов. Выборы раз в пять лет, а жизнь, она идет каждый день, каждую секундочку. И вот каждую секунду можно этим заниматься", - сказал президент консалтингового агентства.
Гусев считает, что, написав сочинение, ребенок задумается о будущем страны, что он для нее сделал, и решит остаться здесь. "Вот какой главный посыл президента. Я думаю, что это одна из ключевых тем его избирательной кампании", - предположил политтехнолог.
Эксперты сходятся во мнении, что организация сочинения "Россия, устремленная в будущее", не займет много времени.
"Речь идет просто о разовом сочинении. Минобрнауки периодически практикует всевозможные полугодовые, годовые, олимпиадные сочинения, например, на тему экологии или мира, которые идут, что называется, вне общей программы, и это как раз будет такое внепрограммное сочинение", - выразил свое мнение профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.
По его мнению, есть два срока, когда сочинение может пройти - либо конец первой четверти, в октябре, либо полугодовое - в декабре. "Министерство посмотрит, когда это лучше сделать, и его проведет", - считает Матвейчев.
Он также добавил, что любой человек, размышляя о будущем, развивается духовно. "Проблема современных детей как раз состоит в том, что они живут в настоящем, они не знают прошлого, потому что им пока некогда было его узнавать, в будущее они особо не заглядывают, и все у них сосредотачивается вокруг отношений в классе, во дворе, в школе. Нужно расширять горизонт", - подчеркнул профессор ВШЭ.
"Я не думаю, что для организации сочинения необходимо большое количество времени. Я надеюсь, что к Новому году дети их уже напишут, и результаты будут. Поэтому, наверное, в начале 2018 года мы уже будем знать, чего же дети хотят, и как они видят нашу страну через некоторое количество лет", - добавил исполнительный директор Российского движения школьников Клебанов.