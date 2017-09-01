Путин совершил прогулку по Волге и осмотрел новейшие туристические катера

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину новейшие туристические катера на подводных крыльях ярославской компании "Паритет".

Глава государства вместе с руководителем региона совершил небольшую прогулку по Волге на теплоходе "Россия". Путин вместе с Мироновым вышел на верхнюю палубу, где врио губернатора области провел для президента небольшую экскурсию.

Миронов показал Путину продукцию ярославской компании "Паритет". Предприятие разработало и производит новейшие туристические катера на воздушных крыльях. Суда имеют современный дизайн, способны развивать скорость до 80 км/ час. Для туристических целей возможно создание моделей с прозрачным дном. Продукция компании уже сейчас поставляется в Крым и в ряд зарубежных стран.