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Путин совершил прогулку по Волге и осмотрел новейшие туристические катера

Общество
1 сентября, 16:56 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Глава государства вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым совершил небольшую прогулку на теплоходе "Россия"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину новейшие туристические катера на подводных крыльях ярославской компании "Паритет".

Глава государства вместе с руководителем региона совершил небольшую прогулку по Волге на теплоходе "Россия". Путин вместе с Мироновым вышел на верхнюю палубу, где врио губернатора области провел для президента небольшую экскурсию.

Миронов показал Путину продукцию ярославской компании "Паритет". Предприятие разработало и производит новейшие туристические катера на воздушных крыльях. Суда имеют современный дизайн, способны развивать скорость до 80 км/ час. Для туристических целей возможно создание моделей с прозрачным дном. Продукция компании уже сейчас поставляется в Крым и в ряд зарубежных стран.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
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