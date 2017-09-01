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Водолазы СКФО установили новый рекорд в России по высокогорному погружению

Общество
1 сентября, 17:39 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 1, сентября. /ТАСС

Десять водолазов совершили погружение на 35 метров на озере Клухоре, расположенном на высоте 2,631 тыс. метров

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ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Водолазы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) совершили погружение на озере Клухоре в Карачаево-Черкесии (КЧР), расположенном на высоте более 2,6 тыс. метров, и установили новый рекорд России по высокогорному погружению. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главного управления МЧС по КЧР.

"Водолазы Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда совместно со спасателями Северо-Кавказского регионального и Ставропольского поисково-спасательных отрядов МЧС России 29 августа совершили высокогорное погружение на глубину 35 метров на озере Клухоре, расположенном на высоте 2,631 тыс. метров. Это самое высокогорное погружение, совершенное на территории России. Предыдущий рекорд был установлен на озере Медвежье в Хабаровском крае на высоте 1,61 тыс. метров", - говорится в сообщении.

В погружении, приуроченном к 25-летию образования поисково-спасательной службы МЧС России и 75-летию боев, когда советские солдаты остановили прорыв первой горно-пехотной дивизии к Сухуми на Клухорском перевале, участвовали десять человек.

"К этому мы шли три года. Предыдущие наши погружения, на Голубых озерах, например, подводили нас к этому рекорду. На высокогорье погружения совсем другие, совершенно другие условия. Акклиматизация и много других серьезных факторов", - цитирует пресс-служба начальника поисково-спасательного подразделения Ставропольского поисково-спасательного отряда Ивана Володина.

Водолазы на глубине 35 метров вместе с памятной табличкой установили флаги МЧС России, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

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