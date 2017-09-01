На Ямале началась кампания по заготовке мяса северных оленей

ТАСС, 1 сентября. Кампания по заготовке мяса северных оленей началась в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Массовый забой начнется с приходом холодов - в конце октября-ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В Приуральском районе сегодня, 1 сентября, стартовала и набирает обороты кампания по забою оленьего поголовья. Участники забойной кампании - это частные оленеводческие хозяйства, жители приуральской тундры, поставщики уникального ямальского товара. Первой сдала 100 оленей община "Вы-Тэр", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, к 1 сентября оленеводы-частники привели свои стада на Паютинский убойный комплекс. "Для предотвращения скопления оленей здесь развернута работа сразу трех коралей (загонов - прим. ТАСС). Два из них расположены в Паюте, один установлен дополнительно на 176-м км трассы Обская - Бованенково. Одновременно здесь же проводится прививочная кампания животных, олени проходят обработку против подкожного овода и сибирской язвы", - уточнили в пресс-службе.

Планируется, что в забойную кампанию осени-зимы заготовят не менее 2,6 тыс. тонн мяса оленей. "Есть все основания полагать, что показатели прошлого года по сдаче мяса будут перевыполнены. Кроме того, особенностью нынешнего сезоны специалисты отмечают хорошую упитанность животных, а значит, и высокое качество мяса", - добавили в пресс-службе.

В прошлом году было заготовлено 2 654 тонны мяса, на убой сданы 88 тыс. оленей, более 60% заготовленной оленины реализовано внутри округа, 500 тонн отправлено в Финляндию. На Ямале выпасается крупнейшее в мире одомашненное стадо северного оленя - более 730 тыс. животных. Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза, поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2,5 тыс. тонн мяса. Ранее сообщалось, что с 2017 года начнутся поставки мяса оленей в Германию, Москву и Белоруссию.

Летом 2016 года на территории арктического региона была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за вспышки погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. От болезни скончался 12-летний ребенок, из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. В 2017 году в ЯНАО планируется привить порядка 8,2 тыс. человек, также все поголовье северных оленей будет привито от сибирской язвы.