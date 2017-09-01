Скворцова пожелала студентам-медикам никогда не пожалеть о сделанном выборе

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова напомнила студентам-медикам, что профессия врача требует не только высокого интеллектуального уровня, но и морали, а также пожелала им никогда не пожалеть о сделанном выборе.
"Вы много лучше всех других людей начнете понимать, что есть человек, что есть настоящие ценности в жизни, какой человек в стране, в беде, в боли, какой человек в радости и в счастье. Как он устроен, как происходит процесс жизнедеятельности... что такое психика, почему человек в той или иной ситуации поступает и думает так или иначе", - сказала министр, выступая перед первокурсникам медицинских вузов и колледжей.
Скворцова отметила, что это знание может дать человеку, выбравшему профессию врача, серьезное преимущество перед другими людьми.
"Никогда нельзя использовать это знание с некоторой корыстной целью. Наша профессия тем и замечательна, что она требует не только силовых и интеллектуальных качества, но и необыкновенных душевных, нравственных качеств, чистоты душевной, умения самопожертвовать, если это нужно, во имя другого человека", - пояснила она.
По словам Скворцовой, в медицинские вузы, в том числе в этом году, пришли лучшие школьники. "Половина из вас - отличники. Это красные аттестаты или красные дипломы колледжей. У нас самый высокий балл ЕГЭ, если говорить по всем отраслям. Конкурс в среднем на все факультеты превысил 9,5 человек на место. А есть факультеты, на которые конкурс достигал 59 человек на место", - отметила она.