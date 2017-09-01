Глава СК наградил коллектив сериала "Тайны следствия"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями творческий коллектив сериала "Тайны следствия", отмечающий свое 17-летие. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Отличительная особенность этого сериала от всего остального, что сегодня показывают, - это правда следствия, ум, умение профессионально оценить ситуацию, наладить контакты с оперативными службами, самое главное - это чувства справедливости, ответственности, уважения к людям", - цитирует Петренко Бастрыкина.
Он подчеркнул, что сериал честно и объективно показывает профессию следователя и оперативного работника. Глава СК за вклад в формирование подлинного образа ответственного и профессионального следователя наградил ведомственными медалями "За содействие" драматурга и сценариста Елену Топильскую, актрису Анну Ковальчук, сыгравшую главную роль следователя Марии Швецовой, актеров Александра Новикова, Игоря Николаева и Игоря Григорьева.
В свою очередь Анна Ковальчук пожелала учащимся на следователя "не только золотых погон, но и золотых сердец, никогда не отступать от правды и верить, что расследуемый эпизод закончится и победит правда".
Телесериал "Тайны следствия" вышел на экраны 1 сентября 2000 года. В конце этого года планируется выход 17-го сезона сериала.