Глава СК наградил коллектив сериала "Тайны следствия"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин наградил ведомственными медалями творческий коллектив сериала "Тайны следствия", отмечающий свое 17-летие. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Отличительная особенность этого сериала от всего остального, что сегодня показывают, - это правда следствия, ум, умение профессионально оценить ситуацию, наладить контакты с оперативными службами, самое главное - это чувства справедливости, ответственности, уважения к людям", - цитирует Петренко Бастрыкина.

Он подчеркнул, что сериал честно и объективно показывает профессию следователя и оперативного работника. Глава СК за вклад в формирование подлинного образа ответственного и профессионального следователя наградил ведомственными медалями "За содействие" драматурга и сценариста Елену Топильскую, актрису Анну Ковальчук, сыгравшую главную роль следователя Марии Швецовой, актеров Александра Новикова, Игоря Николаева и Игоря Григорьева.

В свою очередь Анна Ковальчук пожелала учащимся на следователя "не только золотых погон, но и золотых сердец, никогда не отступать от правды и верить, что расследуемый эпизод закончится и победит правда".

Телесериал "Тайны следствия" вышел на экраны 1 сентября 2000 года. В конце этого года планируется выход 17-го сезона сериала.