Калининградская область поддержит инициативы РПЦ по патриотическому воспитанию

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области поддержат инициативы Русской православной церкви по духовно-патриотическому воспитанию. Об этом заявил в пятницу врио губернатора региона Антон Алиханов в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Калининграде, передает корреспондент ТАСС.

"Ту роль, которую Русская православная церковь играет в последнее время в образовательном процессе, сложно недооценить, и мы, конечно, и наше министерство образования, и регион всячески будем поддерживать эти инициативы - духовного воспитания, духовно-патриотического. Это очень важный компонент, который важно не потерять", - сказал Алиханов.

Патриарх отметил, что Калининград - особенный регион, в начале 1990-х годов атмосфера здесь была тяжелой, когда "люди не верили в будущее этого региона". По словам Кирилла, это стало одной из причин, по которой на главной площади в центре города начал строиться православный кафедральный собор как символ того, что никто не должен спешить покидать эту территорию. "И действительно, строительство этого собора очень успокоило людей, а потом вокруг собора стал развиваться центр города современный", - отметил Кирилл.

Патриарх Кирилл прибыл в Калининград 31 августа. В День знаний, 1 сентября, он отслужил литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя и осветил новый корпус единственной в регионе православной гимназии в составе храмового комплекса. Патриарх является почетным гражданином Калининградской области, до избрания на пост местоблюстителя престола Русской православной церкви в декабре 2008 года он в чине архиепископа возглавлял Смоленскую и Калининградскую епархию.