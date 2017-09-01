Путин считает, что интерес к чтению нужно прививать не только детям, но и родителям

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею пропаганды чтения детской литературы, однако, по его мнению, нужен программный подход, а не просто встречи родителей с писателями и редакторами.

Одна из участниц встреч детская писательница Анастасия Орлова посетовала, что современное поколение родителей не читает и, соответственно, не прививает эту привычку своим детям. При этом, по ее оценке, качество современной детской литературы очень высоко. Она охарактеризовала ее как "глубокую и искреннюю".

"Нужно и родителям прививать этот вкус. Они точно все хотят, чтобы их дети росли грамотными, интересными, поэтому им нужно тут помочь, - сказал президент. - У нас есть концепция, вырабатывается правительством такая программа, надо в рамках этой программы туда погрузить ваше предложение".

Глава государства выразил сомнение, что одних только встреч с писателями и редакторами будет достаточно. "В мире информационных технологий надо делать более широкую программу, - заметил он. - Мне кажется, это должен быть один из компонентов обучения чтению, выбора литературы, подачи литературы". Российский лидер признал, что начинать нужно с формирования интереса у родителей. Он напомнил, что в 90-е годы, на которые пришлось детство людей, которые сейчас становятся родителями, чтению уделялось не так много времени.

"Сегодня конкуренция за человека, за душу, за внимание молодых особенно, очень большая, мне кажется, сумасшедшая. Интернет дает возможность одним кликом добраться куда угодно", - сказал президент. Он подчеркнул, что проводником могут быть только морально-нравственные принципы, которые вырабатываются в семье прежде всего на основе чтения. Путин сравнил это с прослушиванием классической музыки. "Чем классика хороша? Она хороша тем, что всегда интересна, она - о вечных ценностях, о фундаментальных ценностях человека. Да, она немного к другому времени приложена, но все равно она о том, что интересно человеку всегда", - заключил он.