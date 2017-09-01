Пучков: быть министром легче, чем спасателем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков считает, что министром быть чуть легче, чем профессиональным спасателем и пожарным, передает корреспондент ТАСС.

"Быть министром чуть легче, чем спасателем", - сказал министр, отвечая на вопрос одного из учеников петербургской общеобразовательной школы № 484, известной как Школа пожарных кадетов.

Он рассказал, что главная задача главы МЧС - создать комфортные условия для реагирующих подразделений. "Необходимо, чтобы была новая техника, экипировка, оснащение, хорошие взаимоотношения в коллективе, условия для труда и отдыха и, конечно же, достойная заработная плата. Этим я, коллегия и все мои коллеги занимаемся ежедневно", - сказал Пучков.

Министр посоветовал ученику школы, задавшему вопрос, упорно учиться, чтобы добиться высоких результатов. "Дерзайте, должность министра будет вакантна, когда вы закончите школу и подрастете", - сказал Пучков.

Он признал, что главным спасателем страны быть не просто. "Министром быть очень сложно, ответственно и крайне интересно - у нас великая страна, большое количество часовых поясов, 85 субъектов, которые кардинально отличаются друг от друга. Главная цель нашей работы - это помощь человеку в беде, каждый, кто оказался в сложной жизненной ситуации, должен получить квалифицированную помощь", - заявил министр.

Дети интересовались у него графиком работы, увлечениями и занимается ли он спортом. "Я всю жизнь занимаюсь баскетболом, легкой атлетикой, лыжами, гиревым спортом - это те виды, где у меня есть спортивные разряды. Сейчас я регулярно хожу в тренажерный зал и бассейн - ежедневно работаю над собой", отметил министр.

В первый день нового учебного года Пучков в ходе рабочей поездки посетил общеобразовательную школу № 484 Московского района Санкт-Петербурга и поздравил ее учеников с Днем знаний.

"Сегодня по всей стране знаменательный праздник - 1 сентября. В общеобразовательные учебные заведения, колледжи, вузы пришло большое количество мальчишек и девчонок. Это большой праздник для детей, для учителей и профессорско-преподавательского состава. Хочу пожелать вам хороших оценок и верных друзей", - сказал министр.

Он осмотрел учебные классы и пообщался со школьниками. В спортзале школы будущие спасатели продемонстрировали министру свои навыки - провели боевое развертывание, показали навыки альпинистской подготовки и оказания первой помощи пострадавшим и многое другое.

Глава МЧС подарил ученикам школы два огромных торта и плазменный телевизор.

"Школа пожарных кадетов" является колыбелью кадетского движения, в 1994 году впервые в России в ней был открыт специализированный класс "Пожарные кадеты", насчитывающий тогда 24 ученика. Из стен этого учебного заведения вышло немало сотрудников МЧС России: 239 ее выпускников служат в пожарно-спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга. 25 выпускников школы являются курсантами Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России.

Юные кадеты-огнеборцы помогают профессиональным спасателям проводить профилактические беседы по пожарной безопасности в школах, а также обучающие мероприятия в игровой форме для воспитанников детских садов. Они проходят практику в пожарно-спасательных подразделениях Санкт-Петербурга, занимаются пожарно-прикладным спортом, рукопашным боем, участвуют в различных мероприятиях ГУ МЧС России по Санкт-Петербург и городских мероприятиях.