Путину в Ярославле рассказали о производстве козьего молока

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расстроился, что не смог попробовать козьего молока, производимого в Ярославле. Главе крестьянско-фермерского хозяйства Анне Козловой организаторы встречи с общественностью региона не позволили взять с собой образцы.
"Принесли бы, хоть угостили бы молочком", - сказал президент, внимательно выслушав девушку, рассказавшую о трудностях выживания небольшой козьей фермы. "Я просила, но мне запретили. Сказали "не можем", - сказала девушка. "Почему это не можем? - изобразил недоумение на лице глава государства. - Да, жалко. Я буду иметь это в виду, Дмитрий Юрьевич [Миронов, врио губернатора]".
Путин тут же поинтересовался, делается ли сыр в хозяйстве Козловой. "Сыр делаем, если кто-то попросит", - ответила она. "Ну вот, я прошу! - воскликнул президент. - А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный". Врио губернатора постарался сгладить неловкую ситуацию. "Мы организуем доставку", - отрапортовал он. "Над логистикой поработайте", - с улыбкой посоветовал ему российский лидер.
В заключение Путин пожелал "всего самого хорошего козам, надоев хороших".