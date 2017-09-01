Путину в Ярославле рассказали о производстве козьего молока

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин расстроился, что не смог попробовать козьего молока, производимого в Ярославле. Главе крестьянско-фермерского хозяйства Анне Козловой организаторы встречи с общественностью региона не позволили взять с собой образцы.

"Принесли бы, хоть угостили бы молочком", - сказал президент, внимательно выслушав девушку, рассказавшую о трудностях выживания небольшой козьей фермы. "Я просила, но мне запретили. Сказали "не можем", - сказала девушка. "Почему это не можем? - изобразил недоумение на лице глава государства. - Да, жалко. Я буду иметь это в виду, Дмитрий Юрьевич [Миронов, врио губернатора]".

Путин тут же поинтересовался, делается ли сыр в хозяйстве Козловой. "Сыр делаем, если кто-то попросит", - ответила она. "Ну вот, я прошу! - воскликнул президент. - А козий сыр, кстати, очень вкусный и полезный". Врио губернатора постарался сгладить неловкую ситуацию. "Мы организуем доставку", - отрапортовал он. "Над логистикой поработайте", - с улыбкой посоветовал ему российский лидер.

В заключение Путин пожелал "всего самого хорошего козам, надоев хороших".