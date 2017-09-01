Гуманитарный университет профсоюзов в Петербурге начал год с дискуссий о журналистике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Дискуссии о современной журналистике, международной политике и вызовах XXI века открыли учебный год в Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге. В этом вузе последние 25 лет существует традиция - приглашать 1 сентября российских и мировых знаменитостей для встречи со студентами, и сегодня в числе гостей вуза были дипломаты, руководители СМИ, ученые, писатели, в том числе посол Бельгии в России Жан Артур Режибо и заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.
"Традиция начинать учебный год с лекций выдающихся персон родилась в вузе 1 сентября 1992 года, - сообщает пресс-служба вуза. - Выступления известных ученых, деятелей культуры и искусства, дипломатов, политиков, лидеров общественных организаций, руководителей предприятий и успешных специалистов-практиков задают планку для университетского сообщества на весь предстоящий учебный год".
О международной политике со студентами беседовали официальные представители разных стран - посол Сирии Рияд Хаддад рассказал о ситуации в своей стране, о российско- сирийских отношениях и о роли России в борьбе с терроризмом на сирийской земле, а посол Бельгии Режибо ответил на вопросы молодых петербуржцев об отношениях России и Евросоюза.
Будущие журналисты обсудили также с маститыми коллегами особенности деловой журналистики, креативные способы продвижения СМИ и эффективные коммуникации в прессе. В диалоге "Журналистика и новые вызовы XXI века" приняли участие первый заместитель гендиректора ТАСС Гусман и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Они представили разные подходы и технологии работы с информацией, рассказали о специфике отбора и проверки новостей. "Как отличить фейковую новость, намеренно вбрасываемую новость от реальной - это то, о чем думают сейчас все информационные агентства", - отметил Гусман.
Гуманитарный университет профсоюзов был создан в 1991 году на базе Ленинградской профсоюзной школы. Ежегодно здесь по 31 направлению учатся порядка 8 тыс. студентов. В числе почетных докторов этого вуза были академик Дмитрий Лихачев, писатель Даниил Гранин, музыкант Мстислав Ростропович. Сейчас его почетными докторами являются вице- президент РАН, Нобелевский лауреат Жорес Алферов, дирижер Юрий Темирканов, режиссер Лев Додин и другие.