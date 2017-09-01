Строительство нижегородского кадетского корпуса им. Маргелова завершат в 2018 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Первую очередь строительства нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа (ПФО) им. генерала армии В. Ф. Маргелова завершили 1 сентября. Вторая очередь будет завершена через год, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в ПФО округе Михаил Бабич во время открытия нового кадетского корпуса в деревне Истомино Нижегородской области.

"Сегодня в нижегородском кадетском корпусе ПФО имени генерала армии В. Ф. Маргелова знаменательный день. В День знаний мы открываем и отмечаем завершение строительства первой очереди нашего кадетского корпуса. За этот год, как мы и планировали, у кадет появился новый спальный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные объекты, воздушно-десантный комплекс и другие объекты социальной инфраструктуры. Пройдет еще год, и мы завершим строительство второй очереди, когда появится учебный корпус, столовая, корпуса дополнительного образования", - заявил Бабич во время открытия.

За год в кадетском корпусе построили новый спальный корпус, стадион, парашютную вышку, воздушно-десантный городок и автодром. По словам первого заместителя начальника нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии В. Ф. Маргелова Олега Аникина, на реконструкции находится здание клуба, которое должны сдать к 1 января 2018 года, а также здание медсанчасти. К 1 сентября следующего года в эксплуатацию должны сдать новый учебный корпус, который позволит принять больше кадетов.

"Со следующего года мы планируем начать набор в седьмой класс, в связи с вводом новой школы, нового спального корпуса, нам эти мощности позволяют расшириться. Спальный корпус рассчитан на 420 воспитанников <…> Условия изменились существенно, раньше у нас ребята жили на трех этажах по сто человек в одной большой комнате. Туалет, душевая комната на три места, на всех сто человек одна гладильная. Сейчас по четыре человека в комнате, в каждой комнате душ, туалет, на этаже имеется класс самоподготовки, оборудованный всей компьютерной техникой, тренажерный зал, комната хранения личных вещей, очень комфортные условия", - рассказал ТАСС Аникин.

Нижегородский кадетский корпус стал пятым в проекте "КаДетство". В рамках проекта созданы Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский и Нижегородский кадетские корпуса ПФО, все интернатного типа. Меньше месяца назад шестой кадетский корпус заложен в Чебоксарах. На сегодняшний день в ПФО в кадетских корпусах учатся 2,5 тыс. человек.