Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор вернул Европейскому университету пакет лицензионных документов

Общество
1 сентября, 23:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Это означает, что документы на получение образовательной лицензии придется подавать заново

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рособрнадзор вернул Европейскому университету пакет документов, поданный для получения новой лицензии. В вуз по электронной почте поступило уведомление о возврате пакета, что означает, что документы на получение образовательной лицензии придется подавать заново, сообщила в пятницу ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Мы получили уведомление о возврате пакета документов по электронной почте. Не дожидаясь, пока пакет документов придет в вуз по почте физически, мы подадим новый пакет документов 5 сентября", - сказал она.

Собеседница агентства пояснила, что новый пакет документов будет усовершенствован, в нем учтут замечания, поступившие от Рособрнадзора.

Потеря лицензии и обращение за новой

Вуз не имеет сейчас образовательной лицензии, что запрещает ему набирать новых студентов и обучать уже поступивших. В августе прошлого года проверка Рособрнадзора выявила ряд нарушений, в декабре лицензия вуза была приостановлена, он попытался оспорить это решение в суде, но неудачно. В марте суд принял решение об аннулировании лицензии, попытка вуза оспорить это решение также не увенчалась успехом.

На финальной стадии судебного разбирательства в июле 2017 года вуз подал в Рособрнадзор заявление об аннулировании лицензии, оно было удовлетворено. 2 августа вуз подал в Рособрнадзор пакет документов на получение новой образовательной лицензии. В новом пакете документов Рособрнадзор обнаружил ряд несоответствий и недостаток некоторых документов, вуз дополнил пакет, но все же его вернули.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены 5 факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

Из-за спора вокруг здания, договор аренды на которое Смольный расторг в декабре 2016 года в одностороннем порядке, вуз перенес учебный блок в новое здание неподалеку. В пакете документов на получение новой лицензии фигурирует именно оно. В особняке Кушелева-Безбородко остается административный блок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
5
В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным
6
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама