Рособрнадзор вернул Европейскому университету пакет лицензионных документов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рособрнадзор вернул Европейскому университету пакет документов, поданный для получения новой лицензии. В вуз по электронной почте поступило уведомление о возврате пакета, что означает, что документы на получение образовательной лицензии придется подавать заново, сообщила в пятницу ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.
"Мы получили уведомление о возврате пакета документов по электронной почте. Не дожидаясь, пока пакет документов придет в вуз по почте физически, мы подадим новый пакет документов 5 сентября", - сказал она.
Собеседница агентства пояснила, что новый пакет документов будет усовершенствован, в нем учтут замечания, поступившие от Рособрнадзора.
Вуз не имеет сейчас образовательной лицензии, что запрещает ему набирать новых студентов и обучать уже поступивших. В августе прошлого года проверка Рособрнадзора выявила ряд нарушений, в декабре лицензия вуза была приостановлена, он попытался оспорить это решение в суде, но неудачно. В марте суд принял решение об аннулировании лицензии, попытка вуза оспорить это решение также не увенчалась успехом.
На финальной стадии судебного разбирательства в июле 2017 года вуз подал в Рособрнадзор заявление об аннулировании лицензии, оно было удовлетворено. 2 августа вуз подал в Рособрнадзор пакет документов на получение новой образовательной лицензии. В новом пакете документов Рособрнадзор обнаружил ряд несоответствий и недостаток некоторых документов, вуз дополнил пакет, но все же его вернули.
Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Там были расположены 5 факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.
Из-за спора вокруг здания, договор аренды на которое Смольный расторг в декабре 2016 года в одностороннем порядке, вуз перенес учебный блок в новое здание неподалеку. В пакете документов на получение новой лицензии фигурирует именно оно. В особняке Кушелева-Безбородко остается административный блок.