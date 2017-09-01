"Матери Беслана" не против празднования Дня знаний после памятных мероприятий

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ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Члены комитета "Матери Беслана" выразили готовность поддержать перенос в Северной Осетии Дня знаний на 4 сентября - день окончания памятных мероприятий по жертвам теракта в школе. Об этом сообщила член комитета Анета Гадиева на пресс-конференции в Беслане после проведения памятных мероприятий в первый день вахты.
"Мы не можем навязать свое горе и выступать за перенос праздника. Но сейчас часто начал подниматься этот вопрос среди жителей и если нужно будет, то мы его поддержим", - сказала она.
По ее словам, данную инициативу смогут поддержать и во всем Правобережном районе, где занятия в школах начинаются 4 сентября с 2004 года.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.