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Елизавета II направила Трампу послание с соболезнованиями в связи со штормом "Харви"

Общество
2 сентября, 1:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, сентября. /ТАСС

Королева Великобритании заявила, что "была глубоко опечалена, узнав о гибели людей и разрушениях в результате недавних ужасающих наводнений"

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Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II направила от своего имени и имени своего супруга герцога Эдинбургского принца Филипа послание президенту США Дональду Трампу с сочувствием и соболезнованиями в адрес тех, кто пострадал от шторма "Харви".

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Об этом вечером в пятницу информировал на своем сайте Букингемский дворец.

"Я была глубоко опечалена, узнав о гибели людей и разрушениях в результате недавних ужасающих наводнений, вызванных ураганом "Харви". Принц Филип и я направляем наши искренние соболезнования пострадавшим от этого бедствия - тем, кто потерял своих любимых, и тем, чьи жилища и собственность были разрушены", - сказано в послании.

По последним данным, число жертв наводнений, вызванных штормом, обрушившимся на штат Техас, а затем распространившимся на территорию штата Луизиана, достигло 47 человек.

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Темы
Шторм "Харви"
Персоны
Елизавета II Трамп, Дональд Филип, герцог Эдинбургский
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