Елизавета II направила Трампу послание с соболезнованиями в связи со штормом "Харви"

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ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II направила от своего имени и имени своего супруга герцога Эдинбургского принца Филипа послание президенту США Дональду Трампу с сочувствием и соболезнованиями в адрес тех, кто пострадал от шторма "Харви".
Об этом вечером в пятницу информировал на своем сайте Букингемский дворец.
"Я была глубоко опечалена, узнав о гибели людей и разрушениях в результате недавних ужасающих наводнений, вызванных ураганом "Харви". Принц Филип и я направляем наши искренние соболезнования пострадавшим от этого бедствия - тем, кто потерял своих любимых, и тем, чьи жилища и собственность были разрушены", - сказано в послании.
По последним данным, число жертв наводнений, вызванных штормом, обрушившимся на штат Техас, а затем распространившимся на территорию штата Луизиана, достигло 47 человек.