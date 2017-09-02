На Дальнем Востоке день окончания Второй мировой войны отмечают парадом и салютом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, проходят 2 сентября во всех регионах Дальнего Востока. Обширная программа запланирована в Сахалинской области, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

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Старт празднику в Южно-Сахалинске дал парад, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства культуры и архивного дела. "От площади Победы до площади Славы строем прошагали более 500 военнослужащих разных видов войск Южно-Сахалинского военного гарнизона, проехала 21 единица тяжелой боевой техники", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что на площади Славы участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города, представители общественных организаций и простые горожане возложили цветы к Вечному огню.

"После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед, где запланированы поздравления и подготовлена творческая программа. В городском парке для жителей и гостей Южно-Сахалинска организовано множество площадок. Здесь пройдут народные гуляния, выступление духового оркестра и других коллективов, спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей", - сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

Завершатся праздничные мероприятия концертом на площади Победы, участие в котором примет ансамбль Черноморского флота Севастополя, и фейерверком.

Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, проходят во всех районах Сахалинской области. В Смирныховском районе, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои за освобождение Южного Сахалина, день окончания Второй мировой войны встретят факельным шествием.

Шары в память о десантниках

Камчатка почтит память героев Курильской десантной операции запуском шаров, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Второго сентября в сквере Свободы у памятника освободителям Курильских островов от японских милитаристов состоятся памятный митинг и возложение цветов. Почтить память героев, не пожалевших жизни за свободу и независимость отечества, к памятнику придут ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане города, члены правительства Камчатского края, представители администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, военнослужащие, студенты и учащиеся старших классов, жители и гости краевой столицы. Торжественная часть продолжится концертами и символичным запуском воздушных шаров", - отметил собеседник агентства.

В Чите 2 сентября пройдет возложение цветов к мемориалу воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол. Кроме того, акции памяти пройдут на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и возле памятника железнодорожникам, внесшим вклад в Победу. "В этот день в городском парке Дома офицеров и на Театральной площади краевого центра пройдут праздничные концерты", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Во всех регионах Дальнего Востока в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны запущена акция "Дальневосточная Победа". Волонтеры раздают жителям муаровую ленточку - символ Дальневосточной Победы. Муаровая лента идентична по цвету ленте с колодки медали "За победу над Японией", которой были награждены более 1 млн военнослужащих Красной армии.

Места боевой славы

По 50-й параллели в годы Второй мировой войны проходила сухопутная граница между СССР и Японией. Японцы на своей стороне построили мощный Харамитогский укрепрайон. В сражениях за укрепрайон с обеих сторон пали около 2,5 тыс. бойцов.

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Шумшу - один из островов северной группы Курильских островов. Здесь в 1945 году базировалась основная часть 80-тысячной группировки японских войск, дислоцировавшейся на Курилах. В годы Второй мировой войны Шумшу был превращен японцами в остров-крепость, включающий в себя множество фортификационных сооружений: доты, дзоты, окопы, противотанковые рвы, складские помещения. В конце Второй мировой войны на Шумшу высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. По данным военных архивов, в ходе Курильской десантной операции в 1945 году погибли 995 советских солдат, матросов и офицеров. С японской стороны на острове погибло не менее 200 солдат и офицеров.

2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции империалистической Японии. Вступление Советского Союза в войну против Японии резко изменило военно-стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, благодаря чему 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война.