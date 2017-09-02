Основатель Dell пожертвовал $17 млн на восстановление Техаса от шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Основатель компании Dell Майкл Делл с женой Сюзан объявили в пятницу об учреждении благотворительного фонда для сбора средств на восстановление штата Техас от последствий стихийного бедствия, вызванного штормом "Харви".

Супруги внесли в этот фонд $17 млн и обещали пополнять его по $1 за каждые $2, пожертвованные кем-то еще.

"Каждый, кто родился в Техасе, воспринимает это стихийное бедствие близко к сердцу. Мы оба родились и выросли в Техасе. Улицы Хьюстона, где рос Майкл, сейчас оказались под водой", - говорится в заявлении четы Делл. Они рассчитывают довести объем фонда до $100 млн и пополнять его за счет собственных средств до порога $36 млн.

Это самая крупная сумма, выделенная в частном секторе на эти цели.

По данным торговой палаты США, 52 американские компании пожертвовали пострадавшим жителям Техаса суммарно $113 млн.