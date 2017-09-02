Васильева: опережающее развитие Дальнего Востока должно стать целью для вузов региона

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опережающее развитие Дальнего Востока должно стать стратегической целью вузов региона. Об этом ТАСС заявила в субботу глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"В целом опережающее развитие региона должно стать стратегической целью деятельности вузов, в свою очередь, оно должно обеспечиваться высокой актуальностью образовательных программ, прорывным характером научных разработок, сетевыми партнерствами с работодателями и зарубежными партнерами, серьезными инфраструктурными проектами", - сказала Васильева.
Она добавила, что государство реализует несколько стратегически важных проектов в сфере высшего образования, в которых активное участие принимают вузы Дальневосточного Федерального округа. "Драйвером развития дальневосточных территорий мы считаем Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Это форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), миссия которого состоит в продвижении национальных интересов в научно-образовательной сфере, в сохранении и развитии человеческого капитала: в вузе обучается более 25 тыс. студентов, треть из которых - иностранцы", - отметила министр.
Она подчеркнула, что университет успешно реализует задачу по созданию образовательных продуктов, конкурентоспособных на образовательных рынках стран АТР, в том числе совместно с ведущими зарубежными университетами региона. "ДВФУ является главным российским центром образования и науки на Дальнем Востоке, связующим звеном между двумя глобальными рынками - России и АТР", - добавила Васильева.
По словам главы Минобрнауки, вторая важнейшая государственная инициатива - модернизация системы педагогического образования. "Тихоокеанский государственный университет и ДВФУ участвуют в апробации новых подходов к подготовке будущих педагогов, к оценке их общепрофессиональных компетенций, включены в сетевое взаимодействие с ведущими педагогическими вузами страны", - уточнила министр.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день ДВФУ - это вуз с лучшей инфраструктурой в регионе. Оснащение лабораторий в вузе оценивается более чем в 6 млрд рублей. Самый примечательный объект - уникальный университетский кампус на острове Русский, в котором проживает около 10 тыс. человек. Объем средств из федерального бюджета, направленный на поддержку развития вуза с 2010 по 2017 годы, составил 7,6 млрд рублей. "Государством обеспечены необходимые условия для развития ведущего вуза ДВФО. И эту политику мы будем продолжать", - подчеркнули в ведомстве.
Дальневосточный федеральный университет - единственный вуз в регионе, ежегодно входящий в мировой рейтинг университетов QS, начиная с 2012 года. На сегодняшний день этот университет также единственный в стране член Ассоциации ведущих вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2012 года ДВФУ участвует в масштабном национальном проекте по повышению глобальной конкурентоспособности отечественных университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.