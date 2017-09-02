Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева: опережающее развитие Дальнего Востока должно стать целью для вузов региона

Общество
2 сентября, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Глава Минобрнауки также отметила важность модернизации системы педагогического образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опережающее развитие Дальнего Востока должно стать стратегической целью вузов региона. Об этом ТАСС заявила в субботу глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Смотрите также

В вузах Дальнего Востока открыто более 20 направлений подготовки

Военные кафедры планируется открыть в университетах Сибири и Дальнего Востока

Дальневосточный университет будет принимать в пять раз больше востоковедов

"В целом опережающее развитие региона должно стать стратегической целью деятельности вузов, в свою очередь, оно должно обеспечиваться высокой актуальностью образовательных программ, прорывным характером научных разработок, сетевыми партнерствами с работодателями и зарубежными партнерами, серьезными инфраструктурными проектами", - сказала Васильева.

Она добавила, что государство реализует несколько стратегически важных проектов в сфере высшего образования, в которых активное участие принимают вузы Дальневосточного Федерального округа. "Драйвером развития дальневосточных территорий мы считаем Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Это форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), миссия которого состоит в продвижении национальных интересов в научно-образовательной сфере, в сохранении и развитии человеческого капитала: в вузе обучается более 25 тыс. студентов, треть из которых - иностранцы", - отметила министр.

Она подчеркнула, что университет успешно реализует задачу по созданию образовательных продуктов, конкурентоспособных на образовательных рынках стран АТР, в том числе совместно с ведущими зарубежными университетами региона. "ДВФУ является главным российским центром образования и науки на Дальнем Востоке, связующим звеном между двумя глобальными рынками - России и АТР", - добавила Васильева.

По словам главы Минобрнауки, вторая важнейшая государственная инициатива - модернизация системы педагогического образования. "Тихоокеанский государственный университет и ДВФУ участвуют в апробации новых подходов к подготовке будущих педагогов, к оценке их общепрофессиональных компетенций, включены в сетевое взаимодействие с ведущими педагогическими вузами страны", - уточнила министр.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день ДВФУ - это вуз с лучшей инфраструктурой в регионе. Оснащение лабораторий в вузе оценивается более чем в 6 млрд рублей. Самый примечательный объект - уникальный университетский кампус на острове  Русский, в котором проживает около 10 тыс. человек. Объем средств из федерального бюджета, направленный на поддержку развития вуза с 2010 по 2017 годы, составил 7,6 млрд рублей. "Государством обеспечены необходимые условия для развития ведущего вуза ДВФО. И эту политику мы будем продолжать", - подчеркнули в ведомстве.

Об университете

Дальневосточный федеральный университет - единственный вуз в регионе, ежегодно входящий в мировой рейтинг университетов QS, начиная с 2012 года. На сегодняшний день этот университет также единственный в стране член Ассоциации ведущих вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2012 года ДВФУ участвует в масштабном национальном проекте по повышению глобальной конкурентоспособности отечественных университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Указ Порошенко о биометрическом контроле для въезда в страну иностранцев вступил в силу
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня
5
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
6
Захарова: в консульстве РФ в Сан-Франциско проводятся мероприятия по консервации здания
7
Вице-президент Венесуэлы поблагодарил РФ за первую партию пшеницы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама