Депутаты Госдумы направляются в антинаркотический лагерь в Крыму

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Организована поездка в Крым группы депутатов Госдумы во главе с лидером фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Они посетят 9-й Международный антинаркотический лагерь, поездка состоится 2 сентября, сообщили ТАСС пресс-службе думских единороссов в субботу.

"Поездка организована в рамках подготовки к международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая состоится 4 декабря под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина", - уточнили в пресс-службе.

В состав группы вошли главы комитетов по международным делам, по безопасности и противодействию коррупции и по охране здоровья Леонид Слуцкий, Василий Пискарев и Дмитрий Морозов, а также начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

Как заявил Васильев, слова которого также приводит пресс-служба, "проблема совершенствования борьбы с наркотиками, профилактики и лечения наркозависимости является международной".

"По поручению президента РФ Министерство иностранных дел, Государственная Дума готовят международную конференцию, посвященную проблемам борьбы с наркотиками. В ходе ее работы наряду с вопросами международного взаимодействия в законодательном регулировании этой сферы будут рассмотрены и лучшие практики как борьбы с этим злом, так и профилактики и лечения наркозависимых. В связи с этим мы едем в Международный антинаркотический лагерь с тем, чтобы познакомиться с его работой", - отметил он.

В свою очередь Слуцкий сообщил журналистам, что "депутаты планируют ознакомиться с российскими наработками в сфере борьбы с наркозависимостью в преддверии международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

"Мы намерены встретиться с организаторами лагеря, а также непосредственными участниками программы реабилитации", - уточнил он.

По словам Слуцкого, "Россию можно назвать форвардом в вопросах борьбы с различными формами наркозависимости, особенно если провести сравнительный анализ того, сколько бывших наркоманов успешно проходит курс реабилитации и навсегда расстались со смертоносным зельем".