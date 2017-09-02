Депутаты Госдумы направляются в антинаркотический лагерь в Крыму

Саммиты БРИКС. ДосьеБиографии и справки 2 сентября, 11:15
"Манчестер Сити" заявил бывшего футболиста "Уфы" Зинченко для участия в чемпионате АнглииСпорт 2 сентября, 11:12
Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕСпорт 2 сентября, 11:11
Указ Порошенко о биометрическом контроле для въезда в страну иностранцев вступил в силуМеждународная панорама 2 сентября, 11:05
Межгосударственное объединение БРИКС. ДосьеБиографии и справки 2 сентября, 10:56
Су-30СМ около 120 раз сопровождали разведывательные полеты у южных границ РФ в этом годуАрмия и ОПК 2 сентября, 10:20
Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмыСпорт 2 сентября, 10:20
МЧС подтвердило гибель человека в зоне схода селя в ПриэльбрусьеПроисшествия 2 сентября, 10:08
Правительство Китая окажет банку БРИКС всю необходимую поддержкуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Организована поездка в Крым группы депутатов Госдумы во главе с лидером фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Они посетят 9-й Международный антинаркотический лагерь, поездка состоится 2 сентября, сообщили ТАСС пресс-службе думских единороссов в субботу.
"Поездка организована в рамках подготовки к международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая состоится 4 декабря под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина", - уточнили в пресс-службе.
В состав группы вошли главы комитетов по международным делам, по безопасности и противодействию коррупции и по охране здоровья Леонид Слуцкий, Василий Пискарев и Дмитрий Морозов, а также начальник Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.
Как заявил Васильев, слова которого также приводит пресс-служба, "проблема совершенствования борьбы с наркотиками, профилактики и лечения наркозависимости является международной".
"По поручению президента РФ Министерство иностранных дел, Государственная Дума готовят международную конференцию, посвященную проблемам борьбы с наркотиками. В ходе ее работы наряду с вопросами международного взаимодействия в законодательном регулировании этой сферы будут рассмотрены и лучшие практики как борьбы с этим злом, так и профилактики и лечения наркозависимых. В связи с этим мы едем в Международный антинаркотический лагерь с тем, чтобы познакомиться с его работой", - отметил он.
В свою очередь Слуцкий сообщил журналистам, что "депутаты планируют ознакомиться с российскими наработками в сфере борьбы с наркозависимостью в преддверии международной конференции "Парламентарии против наркотиков".
"Мы намерены встретиться с организаторами лагеря, а также непосредственными участниками программы реабилитации", - уточнил он.
По словам Слуцкого, "Россию можно назвать форвардом в вопросах борьбы с различными формами наркозависимости, особенно если провести сравнительный анализ того, сколько бывших наркоманов успешно проходит курс реабилитации и навсегда расстались со смертоносным зельем".