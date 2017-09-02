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Минздрав России внес в кабмин стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Общество
2 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости к противомикробным препаратам

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России внесло в правительство стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам, проект рассчитан до 2030 года. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве.

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Глобальный план преодоления антимикробной резистентности был представлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году. Два года спустя ВОЗ выпустила приоритетный лист патогенных возбудителей - рекомендации для специалистов, разделяющие антибиотики на три категории по условиям их применения. В соответствие с международными документами и рекомендациями ВОЗ страны-участницы разрабатывают собственные стратегии противодействия устойчивости антибиотикам.

"Минздрав России разработал и внес в правительство Российской Федерации Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что в разработке стратегии принимали активное участие Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Минфин, МЭР, ФАНО и РАН. "Стратегия определяет задачи по сдерживанию биологической угрозы, связанной с распространением антимикробной резистентности… Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости к противомикробным препаратам в Российской Федерации", - уточнил собеседник агентства.

В рамках стратегии планируется ужесточить контроль за рецептурным отпуском антибиотиков в аптеках, оптимизировать назначения врачей, повысить осведомленность пациентов. Одним из важных направлений в Минздраве считают снижение предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах. Используемые для стимуляции роста и профилактики заболеваний антибиотики в сельском хозяйстве могут инициировать перекрестную устойчивость к антибиотикам у людей. В Минсельхозе ранее сообщили, что прорабатывают различные варианты вплоть до возможного полного отказа от антибиотиков в сельском хозяйстве.

Реализация стратегии позволит увеличить выявляемость резистентных к лекарствам инфекций среди людей и животных, что даст возможность снизить смертность от устойчивых к противомикробным препаратам инфекций, в том числе от внутрибольничных инфекций.

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