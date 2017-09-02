Скворцова: школьники и студенты в России стали в разы меньше курить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мода на здоровый образ жизни начала приживаться в РФ, поэтому школьники и студенты стали в разы меньше курить, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы очень много в последние годы об этом говорим. Изменилась мода на поведение в российском обществе. Мы с гордостью можем сказать, что у нас перестали курить в школах, курение детей снизилось в несколько раз", - сказал она.

По словам министра, сократилось число курильщиков и среди студентов вузов. "У нас меньше существенно стали курить в студенчестве, и если человек в магазине спрашивает сигареты, очередь разворачивается, он неловко начинает себя чувствовать, так как это неправильное поведение", - сказала министр. Также она напомнила, что существенно снизился уровень потребления алкоголя.

Ранее, в марте 2017 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко сообщил, что с 2009 года потребление табака в России снизилось на 6%, число курильщиков уменьшилось на 10 млн человек.

В 2007 году Роспотребнадзор сообщал, что в РФ табак потребляли 65% мужчин и 30% женщин. А по данным Всемирной организации здравоохранения на 2015 год, в России употребляли табак 59% мужчин и 22,8% женщин.