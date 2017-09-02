Минздрав планирует ускорить принятие решений о принудительном лечении детей

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минздрав России обсуждает вопрос по сокращению сроков на оказание медицинской помощи ребенку в случае, если есть угроза его жизни, но при этом родители против лечения. Об этом сообщила журналистам в субботу глава министерства Вероника Скворцова.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели ВИЧ-инфицированного ребенка в Петербурге. Родители девочки отказывались от ее лечения. По словам Скворцовой, в федеральном законодательстве предусмотрена возможность принятия решения о принудительном лечении ребенка в подобном случае.
"Есть путь через суд, но это очень длинный путь. Мы сейчас с нашим правовым департаментом еще раз после случившегося обсуждаем этот вопрос. Мы сейчас подумаем, как упростить максимально принятие таких решений", - сказала министр.