Минздрав планирует ускорить принятие решений о принудительном лечении детей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минздрав России обсуждает вопрос по сокращению сроков на оказание медицинской помощи ребенку в случае, если есть угроза его жизни, но при этом родители против лечения. Об этом сообщила журналистам в субботу глава министерства Вероника Скворцова.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели ВИЧ-инфицированного ребенка в Петербурге. Родители девочки отказывались от ее лечения. По словам Скворцовой, в федеральном законодательстве предусмотрена возможность принятия решения о принудительном лечении ребенка в подобном случае.

"Есть путь через суд, но это очень длинный путь. Мы сейчас с нашим правовым департаментом еще раз после случившегося обсуждаем этот вопрос. Мы сейчас подумаем, как упростить максимально принятие таких решений", - сказала министр.