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Живущим в Гамбурге блокадникам предложили поделиться мемуарами для музея в Петербурге

Общество
2 сентября, 13:21 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 2, сентября. /ТАСС

Новый музей истории блокады планируется открыть в январе 2019 года

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ГАМБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан на встрече в Гамбурге с проживающими в этом городе блокадниками обратился к ним с предложением поделиться своими воспоминаниями и мемуарами, которые могли бы пополнить фонды будущего Музея обороны и блокады Ленинграда, передает корреспондент ТАСС.

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"В Петербурге будет создаваться новый музей истории блокады, поэтому нам очень важно получить ваши воспоминания об этих днях, чтобы сохранить для будущих поколений", - обратился вице-губернатор к соотечественникам. Он рассказал, что недавно привез с Кубы из командировки стихи и воспоминания от двух блокадников, проживающих там.

Житель Гамбурга Соломон Зильберберг, которому в сентябре исполнится 90 лет, сообщил о готовности предоставить свои 500-страничные мемуары, где три главы посвящены Ленинграду и Петербургу. Он рассказал, как в 1945 году в Кингисеппских лесах боролся с бандеровцами, и сейчас переживает из-за их активности на Украине.

Как сообщалось ранее, Музей обороны и блокады Ленинграда, который станет не только экспозицией, но и центром изучения этого периода истории, планируется открыть в январе 2019 года, к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, стоимость проекта может составить около 2 млрд руб. Комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" разместится в историческом центре города - на стрелке Невы близ Смольного монастыря, сейчас эту территорию занимают зеленые насаждения. Комплекс будет включать музей, парк, зону временных выставок, Научно-исследовательский институт памяти, общедоступные архив, библиотеку и фондохранилище.

Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Гамбург при участии представителей власти и бизнеса посвящен 60-летию установления партнерских отношений между двумя городами. Гамбург в 1957 году стал первым немецким городом- побратимом Ленинграда в послевоенное время.

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