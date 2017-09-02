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Путин поддержал идею создания новых мемориалов в память о погибших в войне 1941-1945 годов

Общество
2 сентября, 14:13 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 2, сентября. /ТАСС

С идеей об увековечении памяти павших выступил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания воинских мемориалов в регионах страны, на территории которых шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. С этой идеей об увековечении памяти павших на встрече с главой государства выступил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

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"Для нас очень важный момент - это места, где проходили тяжелейшие бои. Наши небольшие предприниматели, простые люди в районах помогают; за счет них, за счет скудных муниципальных средств мы постепенно приводим в порядок воинские захоронения", - сказал Никитин. Однако, по его словам, "сегодня чуть меньше миллиона человек в Новгородской области еще лежит в земле, то есть еще не найдены, не захоронены". "О чем бы я просил - в преддверии 75-летия Победы для таких регионов как наш посмотреть, может быть, какую-нибудь комплексную программу по созданию больших воинских мемориалов", - предложил он, заверив, что Новгородская область готова участвовать в подобном проекте.

"Хорошо. Это нужно сделать. Проработаем вместе с вами", - одобрил инициативу президент.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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