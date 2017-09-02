Путин выделил дополнительные деньги на модернизацию больниц в СЗФО

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства средств на модернизацию организаций здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Новгородской области.
Как рассказал Путин на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным, дополнительные средства пойдут на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии и на две центральные районные больницы.
"Это первый транш, мы договаривались, что помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждаются в этой поддержке", - сказал президент.
"Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения", - обратился глава государства к Никитину.
Врио губернатора заверил, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения, все проекты готовы.
По его словам, работы будут проведены в нынешнем году, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении.
"Была очень острая проблема, связанная с дефицитом лекарственных средств, дефицитом денег в бюджете. Благодаря вашей поддержке мы этот вопрос решили", - доложил Никитин главе государства. Однако, по его мнению, по-прежнему остается острой проблема с диагностикой заболеваний у жителей небольших населенных пунктов.
"У нас маленькие населенные пункты, где меньше 100 тыс. живет, там люди должны вовремя проходить диагностику", - подчеркнул Никитин.
Он констатировал, что Новгородская область пока находится на 84 месте среди регионов России по смертности. Никитин объяснил такое положение дел тем, что "инфраструктура в городе есть нормальная, но своевременно люди не попадают, заболевания не выявляются, и люди приезжают уже с запущенными стадиями тех или иных болезней".
Никитин считает необходимым развивать "мобильные фельдшерско-акушерские пункты, максимально проводить диспансеризацию, внедрять инструменты телемедицины".
"Мы будем одним из первых регионов, который будет у себя это внедрять", - пообещал врио губернатора.