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Путин выделил дополнительные деньги на модернизацию больниц в СЗФО

Общество
2 сентября, 14:09 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 2, сентября. /ТАСС

Врио губернатора области заверил, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения, все проекты готовы

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства средств на модернизацию организаций здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Новгородской области.

Как рассказал Путин на встрече с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным, дополнительные средства пойдут на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии и на две центральные районные больницы.

"Это первый транш, мы договаривались, что помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждаются в этой поддержке", - сказал президент.

"Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения", - обратился глава государства к Никитину.

Врио губернатора заверил, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения, все проекты готовы.

По его словам, работы будут проведены в нынешнем году, чтобы улучшить ситуацию в здравоохранении.

"Была очень острая проблема, связанная с дефицитом лекарственных средств, дефицитом денег в бюджете. Благодаря вашей поддержке мы этот вопрос решили", - доложил Никитин главе государства. Однако, по его мнению, по-прежнему остается острой проблема с диагностикой заболеваний у жителей небольших населенных пунктов.

"У нас маленькие населенные пункты, где меньше 100 тыс. живет, там люди должны вовремя проходить диагностику", - подчеркнул Никитин.

Он констатировал, что Новгородская область пока находится на 84 месте среди регионов России по смертности. Никитин объяснил такое положение дел тем, что "инфраструктура в городе есть нормальная, но своевременно люди не попадают, заболевания не выявляются, и люди приезжают уже с запущенными стадиями тех или иных болезней".

Никитин считает необходимым развивать "мобильные фельдшерско-акушерские пункты, максимально проводить диспансеризацию, внедрять инструменты телемедицины".

"Мы будем одним из первых регионов, который будет у себя это внедрять", - пообещал врио губернатора.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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