Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве стартовала всероссийская акция "Волна здоровья"

Общество
2 сентября, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

В рамках акции медики проедут на теплоходе по городам России для консультаций населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Двенадцатая Всероссийская акция "Волна здоровья", в рамках которой медики ведущих федеральных учреждений на теплоходе проедут по городам России для консультаций населения, стартовала в субботу в Москве на Северном речном вокзале, она продлится до 9 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Волна здоровья" пройдет по маршруту: Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль - Череповец - Дубна - Москва. По словам организаторов акции, основной целью является адресное оказание медпомощи детям с врожденными заболеваниями сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Второе важное направление - популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни.

"Два важных аспекта этой акции вижу я. С одной стороны это скрининги и более углубленные осмотры детей разных возрастных группа и женщин репродуктивного возраста, и возможность быстрого выявления патологии на ранней стадии и быстрого направления на коррекционное лечение… А с другой стороны - это демонстрация значимости здорового образа жизни", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По словам главы Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, организатора акции Лео Бокерии, некоторые дети будут не только проконсультированы специалистами федеральных центров прямо на теплоходе, но и получат возможность обследоваться в ведущих центрах страны.

"В каждом городе в местных списках значатся более 100 детей в возрасте от новорожденности до подросткового возраста", - добавил Бокерия.

Впервые акция стартовала в 2006 году, с того времени медицинскую помощь в рамках проекта получили свыше 10 тыс. детей.

"На мой взгляд, очень важно, что она зажгла дочерние акции… В Якутии самостоятельно круглогодично эта акция существует, Ханты-Мансийский округ - то же самое. Черноморское побережье - то же самое", - уточнила Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бокерия, Лео Антонович Скворцова, Вероника Игоревна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
4
Патрушев принял участие в открытии в Петрозаводске кадетского училища
10
Более 200 тыс. верующих отпраздновали Курбан-байрам в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2
4
В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2
5
СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама