В Москве стартовала всероссийская акция "Волна здоровья"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Двенадцатая Всероссийская акция "Волна здоровья", в рамках которой медики ведущих федеральных учреждений на теплоходе проедут по городам России для консультаций населения, стартовала в субботу в Москве на Северном речном вокзале, она продлится до 9 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Волна здоровья" пройдет по маршруту: Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль - Череповец - Дубна - Москва. По словам организаторов акции, основной целью является адресное оказание медпомощи детям с врожденными заболеваниями сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями. Второе важное направление - популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни.

"Два важных аспекта этой акции вижу я. С одной стороны это скрининги и более углубленные осмотры детей разных возрастных группа и женщин репродуктивного возраста, и возможность быстрого выявления патологии на ранней стадии и быстрого направления на коррекционное лечение… А с другой стороны - это демонстрация значимости здорового образа жизни", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По словам главы Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, организатора акции Лео Бокерии, некоторые дети будут не только проконсультированы специалистами федеральных центров прямо на теплоходе, но и получат возможность обследоваться в ведущих центрах страны.

"В каждом городе в местных списках значатся более 100 детей в возрасте от новорожденности до подросткового возраста", - добавил Бокерия.

Впервые акция стартовала в 2006 году, с того времени медицинскую помощь в рамках проекта получили свыше 10 тыс. детей.

"На мой взгляд, очень важно, что она зажгла дочерние акции… В Якутии самостоятельно круглогодично эта акция существует, Ханты-Мансийский округ - то же самое. Черноморское побережье - то же самое", - уточнила Скворцова.