Полпред Белавенцев открыл в Ингушетии самую большую школу в республике

МАГАС, 2 сентября. /ТАСС/. Самая большая в Ингушетии школа, рассчитанная на обучение 1,5 тыс. детей, открылась в субботу в столице республики Магасе, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия принял участие полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.

"Сегодня особый день, открываем очередное учебное заведение в республике - образовательный центр на 1,5 тыс. мест. Здесь вы сможете учиться, обретать все новое, более того, получить профессию", - обратился Белавенцев к ученикам на церемонии открытия.

В новой школе имеются четыре больших спортивных зала, швейная и слесарная мастерские, интерактивное оборудование. Школьная столовая рассчитана на 750 мест.

Строительство школы началось в сентябре прошлого года, ее общая площадь - 29 тыс. кв. м, сметная стоимость - 962 млн руб. Школа построена в рамках федеральной целевой программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (2016-2025 годы)".

Белавенцев отметил, что "руководство страны, республики уделяет большое внимание развитию инфраструктуры".

"Из 122 школ региона в 68 еще сохраняется двухсменка, и власти Ингушетии делают все возможное, чтобы перейти на односменное обучение детей", - сказал полпред.

"Благодаря вводу в строй этой школы мы довольно серьезно разгрузили две другие школы столицы республики, где учились в каждом классе порядка 35-36 детей <...> Вчера мы открыли две школы, сегодня эту, в октябре еще две школы, и до конца года еще три школы. Всего в этом году у нас получается восемь построенных школ" - сказал на церемонии открытия глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В Ингушетии имеет место дефицит ученических мест - в регионе всего 122 школы, где обучается около 65 тыс. учеников. Республике необходимо более 20 тыс. новых мест в школах, для решения этой проблемы необходимо построить от 25 до 40 школ.