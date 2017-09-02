Памятник Исламу Каримову открыт в Самарканде в годовщину его смерти

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову прошла в субботу в его родном городе Самарканде. Об этом в субботу сообщило Национальное информационное агентство республики.

"Памятник Исламу Каримову установлен в сквере возле площади Регистан неподалеку от дома, где он вырос. Открыли монумент (президент Узбекистана) Шавкат Мирзиёев и вдова первого президента Татьяна Каримова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства начал свой визит в Самарканд с посещения могилы Ислама Каримова, где возведен мемориальный комплекс. Мирзиёев посетил также родительский дом Каримова.

31 августа памятник первому президенту Узбекистана был открыт в Ташкенте перед резиденцией Оксарой, где он работал в последние годы своей жизни.

Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был бессменным главой республики вплоть до своей смерти 2 сентября 2016 года.