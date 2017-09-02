Во Франции открыта мемориальная доска в память о советском солдате Валериане Соломатине

ПАРИЖ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Мемориальная доска в память о советском солдате, ветеране французского движения Сопротивления Валериане Соломатине открыта в субботу в коммуне Венизе на востоке Франции. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Страсбурге Валерий Левицкий, принявший участие в церемонии.

Он напомнил, что "в этой области с весны 1944 года действовал партизанский отряд "Парижская коммуна", в который входили порядка 40 человек: француз, серб, поляк, чех, все остальные бежавшие из плена советские солдаты, которые решили объединиться для партизанской деятельности в тылу врага". Командиром отряда стал Валериан Соломатин.

На одной стороне

"Россия и Франция в ходе двух мировых войн воевали на одной стороне, были союзниками", - отметил генконсул РФ в Страсбурге. "Об этом необходимо помнить особенно сейчас, потому что сегодня мы стоим перед лицом единого врага - международного терроризма", - подчеркнул Левицкий. По его словам, открытие мемориальной доски "увековечит память легендарного отряда, отличавшегося исключительной храбростью и решимостью".

Участниками церемонии стали мэр Венизе Шарли Кюни, президент Национальной ассоциации бывших солдат Сопротивления департамента Верхняя Сона Колет Жедри, родственники Валериана Соломатина и приглашенные ветераны войны. После исполнения военным оркестром гимнов России и Франции память советского солдата Соломатина и всех сражавшихся против немецко-фашистских войск почтили минутой молчания.

Боевые заслуги

Валериану Соломатину было 20 лет, когда началась война. Боевое крещение он получил в июле 1941 года во время сражений под Оршей, а спустя несколько месяцев был ранен и попал в плен. Предприняв несколько неудачных попыток побега, Соломатину все же удалось бежать из концлагеря во Франции в 1943 году, а спустя год - собрать партизанский отряд.

Бойцы "Парижской коммуны" во главе с Соломатиным совершили 37 боевых операций, в ходе которых были уничтожены несколько сотен солдат немецко-фашистской армии. Известно, что отряд пустил под откос не один вражеский эшелон. За успешную боевую деятельность сержант артиллерии Соломатин во Франции получил звание лейтенанта.

Позже он был награжден орденом "Сражающаяся Франция". В выписке из представления к награде отмечалось, что командир "Парижской коммуны" удостоен ордена за то, что "вел отряд в бой и смог привлечь симпатии местного населения, имея право на признательность нации".

На Родине

По возвращении в Москву Соломатину, побывавшему в плену, предложили покинуть столицу. В 1968 году он окончил Смоленский институт физической культуры, после чего пятьдесят лет проработал учителем физкультуры в школах в Орле.

За время своей педагогической деятельности Соломатин подготовил многих чемпионов СССР в различных видах спорта. На пенсию он ушел в 79 лет, за два года до своей кончины.

По словам генконсула РФ в Страсбурге, "подвиг советского солдата и его отряда всегда будет служить примером величайшего героизма и стойкости".