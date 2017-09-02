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Белавенцев: Ингушетия получит помощь от полпредства в подготовке кадров для новых школ

Общество
2 сентября, 17:35 UTC+3 МАГАС МАГАС 2, сентября. /ТАСС

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе отметил, что в республике не хватает преподавателей по информатике, русскому языку, географии, математике

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МАГАС, 2 сентября. /ТАСС/. Полпредство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) поможет Ингушетии с подготовкой педагогических кадров для школ, сказал полномочный представитель президента в СКФО Олег Белавенцев на встрече в Магасе с главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

"Профессиональные педагогические кадры - это не менее важный вопрос, чем строительство новых школ. Нужны педагоги, которые будут учить детей с учетом развитых технологий, а не по вчерашним методикам. Мы обязательно включимся в этот процесс", - сказал Белавенцев.

Евкуров сообщил полпреду о планах руководства республики по решению проблемы подготовки кадров. "Хочу обсудить этот вопрос с министром образования Ольгой Васильевой и надеюсь найти у нее поддержку. Буду просить выделить целевые места в педагогические вузы, чтобы в течение ближайших пяти лет эти специалисты для нас готовились", - сказал глава региона.

По его словам, есть нехватка преподавателей по таким специальностям, как информатика, русский язык, география, математика. Частично эта проблема решается за счет специалистов, приглашенных из других регионов. "За последние три года мы привлекли более 100 педагогов из различных регионов, которые имеют серьезный опыт работы, но нам надо растить собственные молодые кадры", - сказал Евкуров.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Белавенцев, Олег Евгеньевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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