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В Рязани открыли 3D-панораму "Герои Брестской крепости"

Общество
2 сентября, 17:47 UTC+3 ТАСС

Участники творческой группы "Невский баталист" создали 25 скульптур, включая военнослужащих Красной армии и вермахта

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ТАСС, 2 сентября. Трехмерная историко-художественная панорама "Герои Брестской крепости" открылась в центре Рязани 2 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

"Получилось очень художественно и вместе с тем натурально, потому что присутствуют фигуры, присутствуют предметы, причем идентичные даже. Это, я думаю, поможет зримым образам сформироваться у наших ребят, которые кто-то только кино смотрел, кто-то - книги читал, а здесь это все панорамно, объемно, 3D <...> Мы будем сюда приглашать школьников наших обязательно", - сказал журналистам на открытии панорамы врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Экспозиция площадью около 400 кв. м находится в одном из торговых центров города, в дальнейшем ее планируют перенести в строящееся здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Панорама рассказывает о первых днях героической обороны Брестской крепости в 1941 году, которой руководил уроженец Рязанской губернии капитан Иван Зубачев. Участники творческой группы "Невский баталист" создали 25 скульптур, включая военнослужащих Красной армии и вермахта.

"Это первая, наверное, созданная нами панорама, в которой мы воссоздали 25 фигур, причем среди них несколько гражданских лиц. От других панорам и диорам она отличается тем, что все зрители становятся участниками события - движутся через казарму, проходят через поле боя трехмерно", - рассказал ТАСС руководитель творческой группы "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

Работа над созданием панорамы длилась около двух месяцев, средства на реализацию проекта были получены за счет гранта администрации президента РФ и правительства Рязанской области.

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