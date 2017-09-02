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Россельхознадзор усилит контроль за импортом яйцесодержащих продуктов из-за фипронила

Общество
2 сентября, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Контролирующий орган неудовлетворен позицией генерального директората Еврокомиссии, который доверяет проверку безопасности продукции компаниям-производителям

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор усилит контроль за ввозимыми в Россию продуктами переработки яиц из-за возможности их загрязнения химвеществом фипронил. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Контролирующий орган неудовлетворен позицией генерального директората Еврокомиссии, который доверяет проверку безопасности продукции непосредственно компаниям-производителям, пояснил Данкверт. "Они, дескать, имеют юридическое обязательство обеспечить соответствие законодательству ингредиентов и сырья, используемых для производства продуктов питания, законодательству ЕС, в том числе для экспорта в зарубежные страны. Но у нас такой уверенности насчет европейских операторов нет. Как говорится - доверяй, но проверяй, что мы и делаем", - заявил он.

Глава ведомства отметил, что загрязненные фипронилом яйца в Россию не поставляются, остается лишь риск ввоза "опасных продуктов переработки этих яиц, а также готовой продукции, содержащей их в своем составе".

Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили превышение содержания фипронила и его производных в партии яичного порошка из Франции. Продукция весом 203 кг арестована. Эта партия не поступала в продажу.

Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы. Скандал, связанный с обнаружением в куриных яйцах фипронила, разгорелся в августе в Бельгии и Нидерландах: инсектицид, используемый для борьбы с насекомыми-паразитами у кур, нашли в производимых там яйцах в опасных для человека дозах. К настоящему моменту недоброкачественный сельхозпродукт выявлен в более чем 20 странах.

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