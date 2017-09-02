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Папа римский призвал Корейский совет религиозных лидеров работать над миром в регионе

Общество
2 сентября, 21:02 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 2, сентября. /ТАСС

Понтифик считает необходимым "противостоять риторике запугивания и ненависти"

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ВАТИКАН, 2 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск призвал религиозных лидеров Кореи, которых принял в субботу на аудиенции, работать над примирением на полуострове. Как указывает агентство ANSA, понтифик говорил о необходимости "противостоять риторике запугивания и ненависти".

"От религиозных лидеров требуется способствовать процессам примирения. Мы призваны быть проводниками мира, вестниками ненасилия, борцами с риторикой запугивания и ненависти", - сказал Франциск.

"Вы должны веять надежду на лучшее будущее, в котором будет услышан голос всех, кто выступают против войны и за мирное и гармоническое сосуществование народов и государств".

В делегацию Корейского совета религиозных лидеров вошли представители семи основных конфессий.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с многочисленными запусками и испытаниями ракет КНДР, которые угрожают безопасности как в регионе, так в мире.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ситуация на Корейском полуострове
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