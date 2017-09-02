Папа римский призвал Корейский совет религиозных лидеров работать над миром в регионе

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ВАТИКАН, 2 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск призвал религиозных лидеров Кореи, которых принял в субботу на аудиенции, работать над примирением на полуострове. Как указывает агентство ANSA, понтифик говорил о необходимости "противостоять риторике запугивания и ненависти".
"От религиозных лидеров требуется способствовать процессам примирения. Мы призваны быть проводниками мира, вестниками ненасилия, борцами с риторикой запугивания и ненависти", - сказал Франциск.
"Вы должны веять надежду на лучшее будущее, в котором будет услышан голос всех, кто выступают против войны и за мирное и гармоническое сосуществование народов и государств".
В делегацию Корейского совета религиозных лидеров вошли представители семи основных конфессий.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с многочисленными запусками и испытаниями ракет КНДР, которые угрожают безопасности как в регионе, так в мире.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.