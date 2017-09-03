В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Принцесса Мако, старшая из внучек и внуков нынешнего императора Японии Акихито, официально помолвлена со своим бывшим однокурсником. Об этом в воскресенье объявило управление делами императорского двора Японии.
Изначально объявление о помолвке должны были сделать 8 июля, но его отложили в связи со стихийным бедствием на юго-западе страны, которые привели к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.
Предполагается, что свадьба состоится в будущем году, дата ее проведения еще не объявлена. После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.