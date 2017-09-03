Синоптик: последствия ядерного испытания в КНДР не угрожают Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Последствия возможного ядерного испытания в КНДР не угрожают Приморью, радиационный фон в регионе не превышает норму, сообщил в воскресенье ТАСС дежурный синоптик Примгидромета.

"Приморью с нынешним направлением ветра ничего не угрожает", - сказал собеседник.

По данным Примгидромета, сейчас радиационный фон в регионе составляет 11-12 мкР/ч, информация обновляется ежечасно. Ветер северный, северо-западный умеренный.