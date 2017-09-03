Синоптик: последствия ядерного испытания в КНДР не угрожают Приморью

Футболист "Спартака" Тигиев считает, что пока не заслуживает вызова в сборную РоссииСпорт 3 сентября, 8:27
Абэ приказал держать связь с РФ и КНР из-за возможного ядерного испытания КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 7:23
СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытаниеМеждународная панорама 3 сентября, 6:55
Волкову наложили пять швов после боя против Штруве на турнире UFC Fight NightСпорт 3 сентября, 6:36
В Японии официально объявили о помолвке принцессы МакоОбщество 3 сентября, 5:27
Госдепартамент подтвердил, что Россия освободила три дипобъекта в СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:29
Спускаемый аппарат "Союза МС-04" с тремя членами экипажа МКС приземлился в КазахстанеКосмос 3 сентября, 4:25
Баскетболист Харден пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий урагана "Харви" в ХьюстонеСпорт 3 сентября, 4:17
Yomiuri: Япония хочет обезвреживать ракеты КНДР лазерамиМеждународная панорама 3 сентября, 4:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Последствия возможного ядерного испытания в КНДР не угрожают Приморью, радиационный фон в регионе не превышает норму, сообщил в воскресенье ТАСС дежурный синоптик Примгидромета.
"Приморью с нынешним направлением ветра ничего не угрожает", - сказал собеседник.
По данным Примгидромета, сейчас радиационный фон в регионе составляет 11-12 мкР/ч, информация обновляется ежечасно. Ветер северный, северо-западный умеренный.