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В России разработано техническое решение для потоковой интернет-трансляции заседаний судов

Общество
3 сентября, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Видеозаписи судебных заседаний можно будет архивировать, причем архивацию можно совместить с трансляцией, рассказал генеральный директор Судебного департамента Александр Гусев

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде России разработал техническое решение, которое позволит вести потоковую интернет-трансляцию судебных заседаний, в том числе для смартфонов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Судебного департамента Александр Гусев.

Интервью

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев

Александр Гусев: интернет-трансляции из судов можно поставить на поток

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Этим летом - в июле и августе - в России вступили в силу законы, которые регламентируют возможность теле- и интернет-трансляций судебных заседаний как по уголовным, так и гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях.

"Техническое решение по организации многопоточной интернет-трансляции для пользователей сети интернет разработано Судебным департаментом при Верховном суде РФ", - сказал Александр Гусев, отвевая на вопросы ТАСС о развитии возможностей электронного правосудия. "На основании общих требований, предъявляемых к современным сервисам онлайн-трансляций, а также с учетом специфики работы федеральных судов общей юрисдикции, данное техническое решение позволит транслировать множество видеопотоков в режиме реального времени в формате высокой четкости, - пояснил глава Судебного департамента. - Кроме того, эти форматы будут поддерживаться большинством современных устройств таких как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты".

Кроме того, по его словам, видеозаписи судебных заседаний можно будет архивировать, причем архивацию можно совместить с трансляцией.

"Сейчас такое техническое решение отрабатывается", - отметил Александр Гусев. К сегодняшнему дню еще два суда общей юрисдикции получили в свое распоряжение и уже используют оборудование для трансляций судебных заседаний - Белгородский областной суд и Октябрьский районный суд Белгорода. Регулярные интернет-трансляции на официальных сайтах этих двух судов проводятся с 2015 года.

"Мы постоянно говорим об открытости и гласности. Именно открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду. В таком контексте трансляцию судебного заседания можно рассматривать как удобный инструмент", - считает Гусев.

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