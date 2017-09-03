В России разработано техническое решение для потоковой интернет-трансляции заседаний судов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Судебный департамент при Верховном суде России разработал техническое решение, которое позволит вести потоковую интернет-трансляцию судебных заседаний, в том числе для смартфонов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Судебного департамента Александр Гусев.

Этим летом - в июле и августе - в России вступили в силу законы, которые регламентируют возможность теле- и интернет-трансляций судебных заседаний как по уголовным, так и гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях.

"Техническое решение по организации многопоточной интернет-трансляции для пользователей сети интернет разработано Судебным департаментом при Верховном суде РФ", - сказал Александр Гусев, отвевая на вопросы ТАСС о развитии возможностей электронного правосудия. "На основании общих требований, предъявляемых к современным сервисам онлайн-трансляций, а также с учетом специфики работы федеральных судов общей юрисдикции, данное техническое решение позволит транслировать множество видеопотоков в режиме реального времени в формате высокой четкости, - пояснил глава Судебного департамента. - Кроме того, эти форматы будут поддерживаться большинством современных устройств таких как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты".

Кроме того, по его словам, видеозаписи судебных заседаний можно будет архивировать, причем архивацию можно совместить с трансляцией.

"Сейчас такое техническое решение отрабатывается", - отметил Александр Гусев. К сегодняшнему дню еще два суда общей юрисдикции получили в свое распоряжение и уже используют оборудование для трансляций судебных заседаний - Белгородский областной суд и Октябрьский районный суд Белгорода. Регулярные интернет-трансляции на официальных сайтах этих двух судов проводятся с 2015 года.

"Мы постоянно говорим об открытости и гласности. Именно открытое судебное разбирательство является одним из средств поддержания доверия общества к суду. В таком контексте трансляцию судебного заседания можно рассматривать как удобный инструмент", - считает Гусев.