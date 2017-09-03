Источник: несколько сотен человек собрались около посольства Мьянмы в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались около посольства Мьянмы в центре Москвы в поддержку народа рохинджа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собралось несколько сотен человек в поддержку народа рохинджа. В настоящее время собравшиеся не нарушают общественный порядок, задержаний пока нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Он также добавил, что движение по Большой Никитской улице перекрыто.

Штат Ракхайн известен в Мьянме как место компактного проживания этнического меньшинства - мусульман народности рохинджа, которых власти республики отказываются признавать своими гражданами, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 тыс. покинули страну.